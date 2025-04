Sesto Imolese: scooter contro auto, gravissimo un 36enne

Un motociclista di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo in via Ladello a Sesto Imolese. L’uomo, in sella ad un scooter, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale e della Polizia Stradale intervenute sul posto, si è scontrato con un’autovettura.

Nell’impatto, molto violento, lo scooter è andata praticamente distrutto mentre l’uomo è stato sbalzato riportando gravi conseguenze. Sul posto i sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto con elicottero del ferito al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità, e i Vigili del fuoco del distaccamento di Imola.