Lunedì 21 aprile, 80° anniversario della Liberazione di Bologna dal nazifascismo, il programma delle iniziative

Lunedì 21 aprile ricorre l’80° anniversario della Liberazione di Bologna dal nazifascismo.

Per celebrare questa ricorrenza storica, Comune e Città metropolitana di Bologna insieme ai Comuni del territorio, Anpi Bologna, Istituto Parri e Cineteca di Bologna hanno dato vita a un unico programma di iniziative organizzate nell’area metropolitana dedicate alla Liberazione di Bologna e dell’Italia.

Il programma completo delle iniziative per celebrare l’80° anniversario della Liberazione di Bologna e dell’Italia è sul sito:

https://www.comune.bologna.it/notizie/80-anniversario-liberazione-2025-04-21-25

L’immagine ufficiale che accompagna tutte le iniziative delle celebrazioni è stata realizzata da Gianluca Costantini. La stessa immagine è stata adattata da Costantini per realizzare una medaglia celebrativa.

Il programma delle cerimonie del 21 aprile a Bologna

Alle 10, la partenza dalle Due Torri del corteo cittadino insieme alle Brigate Partigiane bolognesi, alla Brigata Friuli in arrivo da Brisighella e alla Brigata Maiella, accompagnati dalla banda Filarmonica comunale “Primo Carlini” di Malalbergo.

Alle 10.30, l’arrivo in piazza Nettuno, per la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito Italiano, preceduto dal suono a festa della campana dell’Arengo a cura dell’Unione Campanari Bolognesi.

Il sindaco Matteo Lepore apporrà sulle Bandiere delle Brigate Partigiane la medaglia celebrativa in segno di riconoscimento del loro ruolo fondamentale per la Liberazione dal nazifascismo.

Seguiranno gli interventi istituzionali della presidente dell’Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, del presidente della Comunità Ebraica di Bologna Daniele De Paz e del sindaco di Bologna Matteo Lepore.



Alle 11.30, la banda Filarmonica comunale “Primo Carlini” di Malalbergo eseguirà alcuni brani.

Dalle 10 alle 12, in piazza Nettuno Anpi distribuirà i manifesti con il tricolore e la scritta W LA RESISTENZA da esporre a finestre e balconi.

A causa del maltempo, sono annullate la biciclettata e il pic nic a Villa Spada. Lo spettacolo C’erano una volta tante ragazze, itinerario in 9 tappe tra musica e teatro nel parco, inizialmente in programma alle 12.30 a Villa Spada, è rinviato al 25 aprile alle 15.30, sempre a Villa Spada, con appuntamento angolo via Casaglia/via Saragozza. Lo spettacolo è di Loredana D’Emelio e Tita Ruggeri, con Tita Ruggeri, Cleonice Bortolotti, Les Triplettes (Silvia Donati, Daniela Galli e Barbara Giorgi) e un gruppo di allieve e allievi di Tita Ruggeri.

Nell’ambito della rassegna Viva la libertà, la Cineteca di Bologna programma alle 18 del 21 aprile al Modernissimo, il documentario Bologna, 21 aprile 1945: la gioia dopo la tempesta. Un montaggio inedito di fotografie e filmati.

“Le immagini che documentano il giorno della Liberazione di Bologna sono un’esplosione di gioia. Nei volti di uomini, donne e bambini che festeggiano per le strade cogliamo l’essenza della libertà: un sentimento che rende spontaneamente radiosi. Così forte da riuscire a contagiare gli uomini in divisa che arrivano da posti lontani e disparati (America, Regno Unito, Nuova Zelanda, Polonia, Sudafrica). La Storia ha un peso (e quella di quegli anni più che mai). Nei filmati e nelle fotografie che qui mostriamo in un montaggio inedito troviamo spesso sprazzi di leggerezza estatica e forse irripetibile.

Il montaggio presenterà anche il risultato del progetto La linea gotica: immagini dagli archivi delle forze armate, volto alla ricerca, al censimento e alla valorizzazione delle riprese filmate e delle fotografie realizzate nel corso della liberazione della regione Emilia-Romagna dal nazifascismo”.

A cura di Andrea Meneghelli ed Elena Correra.

Accompagnamento al piano di Daniele Furlati.

Rassegna Viva la libertà: https://cinetecadibologna.it/programmazione/news/80-anniversario-della-liberazione/