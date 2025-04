Borseggiata all’interno di un locale di Reggiolo. Identificato il presunto autore

Si trovava all’interno di un locale pubblico del comune di Reggiolo quando si è allontanata da una sala recandosi in un ambiente attiguo e lasciando la sua borsa incustodita. È stato questo il momento in cui un uomo, approfittando della circostanza ha infilato le mani nella borsa della donna impossessandosi del suo portaolio. A rivelarlo le indagini dei carabinieri della stazione di Reggiolo che supportate dal sistema di videosorveglianza del locale hanno poi identificato il presunto ladro.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato e continuato i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un 61enne abitante nella bassa reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

La vittima, una pensionata di 68 anni residente a Fabbrico, ha sporto denuncia dopo aver subito il furto del proprio portafoglio il 19 gennaio scorso, mentre si trovava in un locale di Reggiolo. Il presunto autore del furto ha approfittato di un momento di distrazione della donna, ha asportato il portafoglio contenuto nella borsa lasciata incustodita, contenente documenti personali della vittima e denaro per un valore di circa 160 euro. L’identificazione del presunto autore del furto è avvenuta grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del locale, che ha ripreso integralmente l’azione furtiva. I Carabinieri, dopo aver acquisito le registrazioni, sono riusciti a rintracciare il ladro, individuandolo nuovamente all’interno del medesimo locale nei giorni successivi. Alla luce dei fatti, i militari acquisivano a carico del 61enne elementi di presunta responsabilità, e denunciavano l’uomo alla procura della Repubblica di Reggio Emilia.