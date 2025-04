80° anniversario della Liberazione: Cuori di terra del Teatro dell’Orsa a Savignano sul Panaro

Martedì 22 aprile, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia, il fortunato spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa sarà in scena alle ore 21 al teatro La Venere di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, nell’ambito delle celebrazioni proposte nel giorno esatto della liberazione di Savignano.

Alla creazione del Teatro dell’Orsa, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, è dedicato un libro, appena uscito per Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi. Il volume sarà presentato mercoledì 23 aprile alle ore 17.30 alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e domenica 27 aprile alle ore 17 al Bocciodromo di Cavriago (RE).

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.