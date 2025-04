Montale in fiore a Pasquetta

Pasquetta di profumi e colori con Montale in fiore, iniziativa dedicata agli amanti del giardinaggio e del florovivaismo, in calendario lunedì 21 aprile. Dalle 8 di mattina e fino a sera, lungo via Cavani e via della Chiesa, saranno allestiti il mercato dei fiori, il mercato toscano e il mercato dell’arte e ingegno, con tante occasioni da scoprire e l’opportunità di vivere appieno il territorio. L’evento è patrocinato dal Comune di Castelnuovo Rangone e realizzato in collaborazione con i volontari Ipes di Castelnuovo.