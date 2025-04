Mirandola ospiterà il Summer Camp STEM al Femminile, un progetto innovativo che fa parte dell’iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna denominata “Ragazze Digitali”. Si tratta di un programma gratuito organizzato da UNIMORE – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e IFOA, in collaborazione con il Comune di Mirandola, con l’obiettivo di avvicinare le studentesse al mondo delle tecnologie digitali e delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il Summer Camp si propone di guidare le partecipanti verso la comprensione dei principi del pensiero algoritmico, con un focus speciale sullo sviluppo di competenze digitali applicate al settore biomedicale. Le studentesse saranno supportate da tutor esperti in un percorso di apprendimento pratico e collaborativo, che favorirà l’innovazione, la creatività e la risoluzione di problemi attraverso un approccio learn-by-doing. Durante il programma, le partecipanti lavoreranno in team per progettare e sviluppare prototipi utilizzando tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e la piattaforma ARDUINO, applicando competenze in programmazione, logica e analisi dei dati. L’obiettivo è fornire loro strumenti pratici e conoscenze concrete per affrontare le sfide del futuro tecnologico, preparandole a diventare protagoniste della trasformazione digitale.

Il Summer Camp avrà una durata complessiva di 48 ore, che si svolgeranno dal 16 al 27 Giugno 2025 presso il Polo Culturale “Il Pico” di Mirandola. Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, con l’aggiunta di alcuni pomeriggi. Il calendario definitivo verrà comunicato alle studentesse iscritte. Il Summer Camp è rivolto a un numero compreso fra 15 e 30 studentesse che nell’A.S. 2024/2025 frequentano le classi 3^ e 4^ delle scuole secondarie di secondo grado di qualunque indirizzo nella Regione Emilia-Romagna. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 Giugno 2025. Non sono richieste competenze pregresse per partecipare: ciò che conta è la curiosità, la voglia di mettersi in gioco e lo spirito di collaborazione. Le partecipanti, che avranno inoltre l’opportunità di partecipare all’edizione 2025 del Biomedical Valley, potranno sviluppare competenze digitali avanzate e rafforzare la fiducia in sé stesse, diventando protagoniste di un’esperienza unica e trasformativa.

“Siamo entusiasti di ospitare un’iniziativa così importante sul nostro territorio, che non solo aiuterà le giovani studentesse a sviluppare competenze digitali, ma contribuirà anche alla crescita e innovazione del nostro territorio – commenta il Vice Sindaco Marina Marchi – Il Summer Camp STEM al Femminile rappresenta un’occasione imperdibile per le ragazze di Mirandola e della Regione Emilia-Romagna di avvicinarsi al mondo della tecnologia e delle STEM in modo pratico, collaborativo e creativo. Crediamo che investire nella formazione delle nuove generazioni sia fondamentale per costruire un futuro migliore, e questo progetto va esattamente in questa direzione.”