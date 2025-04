Casalgrande per l’80° della Liberazione

80 anni di 25 Aprile, e il Comune di Casalgrande vuole celebrare degnamente l’importantissima ricorrenza della Festa della Liberazione. Lo farà con una serie di iniziative di qualità e importanza.

Il programma

Si inizierà giovedì 17 aprile alle 17 con il laboratorio creativo ‘Memoria in Fiore’. Presso la Biblioteca Sognalibro in piazza Ruffilli 3, i partecipanti daranno sfoggio di fantasia e creatività dando vita a papaveri di carta che verranno poi utilizzati in tutte le celebrazioni in programma nei giorni successivi.

Perchè i papaveri? Perché sono simbolo di libertà, resistenza e memoria.

Il laboratorio è aperto a tutti e gratuito. E’ tuttavia gradita la prenotazione.

Si proseguirà il 23 Aprile, con un’importante novità nell’ambito di questa ricorrenza. Alle 18, infatti, presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’ verrà inaugurata la mostra ‘I soldati che dissero di No. Storie di deportazione a Reggio Emilia’. In collaborazione con Istoreco, si tratta di un’esposizione che vuole raccontare chi furono i così detti ‘Imi’: quei soldati che rifiutarono di aderire al regime Nazifascista dopo l’8 Settembre, e furono internati nei campi di concentramento. Nell’occasione verrà presentata la ricerca originale dedicata ai soldati internati casalgrandesi, con un nuovo pannello dedicato.

Il 24, alle 10, al Teatro ‘Fabrizio De Andrè’, l’Amministrazione comunale offrirà a 258 alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande lo spettacolo teatrale ‘Nelly. Qualcuno d’Emilia’.

Il 25 Aprile, l’appuntamento per la celebrazione istituzionale della Festa della Liberazione, è alle 10 in Piazza Martiri della Libertà, dove, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’esibizione della Mikrokosmos Orchestra e del Coro Spallanzani. Con la partecipazione del Gruppo Alpini di Casalgrande, ANPI Casalgrande e ANPC.

Gli eventi per commemorare l’80esimo della Liberazione si concluderanno il giorno successivo, 26 aprile, con la Biciclettata Antifascista. Si partirà alle 9 da via Rio Rocca 7 dove è a dimora la prima Pietra d’Inciampo del territorio di Casalgrande dedicata a Dannunzio Ferioli e da lì si svilupperà un viaggio a tappe della memoria del territorio casalgrandese per concludersi al Parco Amarcord di Casalgrande dove è in programma un ‘Pic-Nic Resistente’ offerto dal Gruppo Alpini di Casalgrande. Per il pic-nic è necessaria la prenotazione entro il 22 di aprile telefonando in orario d’ufficio al 3397755415.

Hanno detto

“Voglio innanzitutto ringraziare l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Sognalibro, l’ANPI di Casalgrande, l’ANPC, il Gruppo Alpini di Casalgrande e tutte le altre associazioni che hanno contribuito ad allestire un programma di alto livello per celebrare come meglio non si può l’80esimo Anniversario della Festa della Liberazione – dichiara il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi -. Quello che andremo a commemorare è un evento importante per tutti noi, perché, come amo ripetere sempre, la Memoria non deve essere solo un momento di celebrazione e ricordo. Al contrario: è un impegno costante nei confronti di chi ha dato la vita per dare a tutti noi la libertà da un regime efferato come quello nazifascista, consentendoci poi, di poter vivere protetti dai valori e dal dettato della nostra Costituzione che ci garantisce la pace nel pieno rispetto di tutte le persone, senza distinzioni di sesso, religione e convinzioni politiche”.

“Una ricorrenza, quella di quest’anno, che assume ancor più valore per le recenti, preoccupanti, recrudescenze di un passato che rifiutiamo in toto. La Memoria, il 25 Aprile, ci sostengono in tutto questo, inducendoci a non abbassare la guardia e a non banalizzare”.

Tutti gli eventi organizzati per la Festa della Liberazione, sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca Sognalibro, l’Ufficio Cultura del Comune di Casalgrande, Istoreco, ANPI, ANPC, Il Gruppo Alpini di Casalgrande, l’Istituto Comprensivo di Casalgrande, Il Teatro ‘Fabrizio De Andrè’, Mikrokosmos Orchestra, Coro Spallanzani Casalgrande e i Consigli di Frazione di Casalgrande.

Per info e prenotazioni è possibile inviare una mail a cultura@comune.casalgrande.re.it oppure telefonando a 339.7755415/0522.998509