Automotive, a Maranello studenti a confronto con gli esperti

Si è conclusa la prima edizione di “Innovation Days Maranello”, giornata di orientamento promossa dall’Istituto IIS Ferrari di Maranello, Uciim Modena-Sassuolo, Viceversa APS con il patrocinio del Comune di Maranello e il sostegno dell’azienda Idealtetto. L’evento, svoltosi presso l’Auditorium Ferrari, ha permesso a oltre 300 studenti e studentesse dell’IIS Ferrari di ascoltare professionisti ed esperti sul tema delle competenze e delle opportunità necessarie per lavorare nel settore automotive.

“Innovation Days” è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Maranello Luigi Zironi e dal Dirigente Scolastico dell’IIS Ferrari Salvatore Conti.

Alessandra Borghi, già dirigente scolastica e presidente di Uciim Modena-Sassuolo, ha moderato gli interventi dei relatori presenti. “Una giornata importante – ha detto il Sindaco – che ha consentito ai ragazzi di acquisire gli strumenti di orientamento per la scelta e lo sviluppo di attitudini e capacità. In un territorio come il nostro, dove il ‘motore’ è il cuore pulsante, sono fondamentali la passione come la capacità di sviluppare una mentalità orientata all’innovazione e alla creatività”.

Molto seguite le testimonianze del pilota Ferrari Edoardo Barbolini, intervenuto da remoto perché a Daytona per lavoro e di Monica Zanetti, prima donna meccanico della Ferrari, ma anche le numerose testimonianze degli addetti ai lavori: da Alessandro Chiesa, Hr Manager di Ferrari che ha evidenziato l’importanza della passione per raggiungere gli obiettivi prefissati, allo psicologo Marco Franchini sulla necessità di riflettere sui propri bisogni e necessità.

“Le aziende non cercano più solo meccanici tradizionali, ma tecnici automotive altamente qualificati capaci di lavorare su auto che comunicano con le infrastrutture, su motori endotermici, ibridi ed elettrici oltre ai tecnici specializzati per il restauro di auto d’epoca, oltre che nell’ambito della ricerca e sviluppo – hanno spiegato Leonardo Guglielminetti, Head di Scuola dei Mestieri Ferrari e a seguire Giuseppe Boschini, Fondazione Its Maker. Le referenti delle agenzie per il lavoro Umana Spa e Gi Group presenti e di Its Maker hanno spiegato i percorsi formativi e le competenze richieste nel settore di riferimento, grazie alle possibilità delle nuove tecnologie. Al termine della giornata sono stati premiati gli studenti più meritevoli e i loro progetti. A conclusione un laboratorio del talento rivolto agli studenti condotto da Laura Corallo e Monica Zanetti presso l’Aula Magna dell’Istituto Ferrari.