37enne arrestato dai carabinieri nel rione Bolognina

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 37enne originario del Marocco, disoccupato, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza a Pubblico Ufficiale, tentato furto aggravato e lesioni personali cagionate a P.U. in servizio di ordine pubblico.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta nel rione Bolognina durante un servizio di ordine pubblico unitamente ai militari dell’Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione denominata “Strade Sicure”. Su indicazione della Centrale Operativa CC Bologna, precedentemente informata da un passante, la pattuglia è stata inviata in via di Vincenzo a seguito di un furto in atto su un’autovettura in sosta, commesso da un uomo di carnagione olivastra, vestito con un jeans nero e i capelli corti, il quale nella circostanza è stato sorpreso infrangere, a scopo di furto, prima il deflettore dello sportello di una Peugeot e poi quello di una Citroen, entrambe parcheggiate su pubblica via, per poi introdursi nei rispettivi abitacoli e rovistare al loro interno. Raggiunta velocemente la strada segnalata, i Carabinieri hanno immediatamente individuato e bloccato la persona che inequivocabilmente corrispondeva alla descrizione fornita dal testimone.

L’uomo, poi identificato nel 37enne magrebino, ha subito manifestato insofferenza al controllo da parte dei Carabinieri e, per guadagnarsi la fuga, ha iniziato a dimenarsi infliggendo nei loro confronti ripetuti colpi. Perquisito, il 37enne è stato trovato in possesso di una calamita con i contorni acuminati che lo stesso ha utilizzato per frantumare i cristalli delle autovetture, occultata nella tasca dei suoi pantaloni. Durante il trasporto in caserma per le procedure di rito e di foto segnalamento, all’interno della “stazione mobile” dei Carabinieri, l’uomo si gettato per terra continuando ad inveire, agitarsi e sferrare calci nei confronti dell’intero dispositivo presente, pronunciando nei loro confronti parole e frasi offensive. Durante queste concitate fasi, sia un Carabiniere che un militare dell’Esercito hanno riportato lesioni agli arti inferiori e superiori, giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni ciascuno.

Al termine delle procedure di rito e di fotosegnalamento, il 37enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 37enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.