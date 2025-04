La Ciclovia del Sole festeggia i suoi primi 4 anni il 13 aprile a Mirandola dove convergerà anche la prima ‘Domenica ciclabile’ edizione 2025

Domenica 13 aprile la città di Mirandola sarà il fulcro della CicloFesta 2025, un evento dedicato alla promozione della mobilità sostenibile e del cicloturismo lungo la Ciclovia del Sole. Il programma prevede tre partenze organizzate in bicicletta (da Crevalcore, da Rami di Ravarino e da Concordia sulla Secchia), per convergere a Mirandola, offrendo l’opportunità di scoprire le bellezze del territorio in sella alle proprie biciclette.

Da Crevalcore, alle 10 partirà la prima Domenica ciclabile del 2025 che per questa edizione ha in programma altri tre appuntamenti. Anche quest’anno alle prime 100 persone iscritte sarà regalata la t-shirt #domenicheciclabili.

In Piazza della Costituente di Mirandola, dalle 10.30 e per tutta la giornata, sono previsti stand gastronomici con specialità locali, per degustare le eccellenze culinarie del territorio, incontri con esperti del settore che si confronteranno su mobilità sostenibile, infrastrutture ciclabili e opportunità turistiche legate alla Ciclovia del Sole, musica, laboratori ludico-didattici, giochi e intrattenimenti pensati per tutte le età, per una giornata all’insegna del divertimento e della scoperta.

La CicloFesta 2025 intende promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, valorizzando al contempo le risorse culturali e naturali che caratterizzano la Ciclovia del Sole, per una giornata di festa, sport e cultura.

L’evento è promosso dal Comune di Mirandola, in collaborazione con Territorio Turistico Bologna-Modena, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Ravarino, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia e Calderara di Reno.

IL PROGRAMMA

Ore 10.30 | Inizio CicloFesta

Ore 12 | Saluti istituzionali

Marco Donnarumma – Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Mirandola

Fabio Braglia – Presidente della Provincia di Modena

Mattia Santori – Presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena

Ore 13 | Musica con Naimah

Sonorità evocative ed affascinanti, dove il desert blues incontra sfumature di soul, creando un’esperienza musicale intima e profondamente suggestiva. Beatrice Lenzini – voce, cembalo, Giovanni Tamburini – flicorno, Fabio Mazzini – chitarra, voce, cassa, Luca Pasotti – basso fretless

Ore 14.30 | Mobilità sostenibile e cicloturismo

Incontro ideato e organizzato da FIAB Modena e Ciclistica Mirandolese – Modera Stefano Ferrari, giornalista sportivo

Dialogherà con Ilaria Fiorillo, blogger e scrittrice del libro “Di Biciclette e Altre Felicità”, con i Fat Bike Crusades, un gruppo di ciclisti del territorio esperti in percorsi a lungo raggio, e con Paola Paonessa di Fisiobike/Bikeitalia, che punterà l’attenzione sulla promozione della mobilità sostenibile e di un uso più frequente e corretto della bicicletta.

LE BICICLETTATE

Da Sud: da Crevalcore a Mirandola

Qui i provvedimenti per la chiusura della strada provinciale coinvolta.

Da Bologna: ritrovo ore 9.00 Stazione centrale treno regionale 17920 ore 9.23 fino a Crevalcore, poi bicicletta.

Da San Giovanni in Persiceto: ritrovo ore 9.20 stazione dei treni, treno regionale 17920 ore 9.40 fino a Crevalcore, poi bicicletta

CREVALCORE Centro Civico Mons. Franzoni via di Mezzo Levante: partenza ore 10.00, in corrispondenza alla DOMENICA CICLABILE , organizzata dalla Società Ciclistica Mirandolese.

, organizzata dalla Società Ciclistica Mirandolese. CAMPOSANTO Fermata presso la Ciclovia del Sole alle ore 10.40 | 22 km

SAN FELICE SUL PANARO Rocca Estense, via Mazzini alle ore 11.00 | 16 km

MIRANDOLA arrivo in Piazza Costituente alle ore 12.00, per la CicloFesta!

Da Nord: da Concordia Sulla Secchia a Mirandola

OSTIGLIA Parcheggio Famila Superstore alle ore 9.45 | km 25

TRAMUSCHIO imbocco Ciclovia del Sole, Via Pinzone alle ore 10.20 | km 10

CONCORDIA SULLA SECCHIA Piazza della Repubblica alle ore 10.45 | 11 km

SAN POSSIDONIO Piazza Andreoli alle ore 11.00 | 8 km

MIRANDOLA arrivo in Piazza Costituente alle ore 11.30, per la CicloFesta!

Da Ovest: da Rami di Ravarino a Mirandola

RAMI DI RAVARINO Piazza Aldo Moro ore 9.30 | 32 km

RAVARINO Municipio presso Piazza Martiri della Libertà ore 9.45 | 30 km

MIRANDOLA arrivo in Piazza Costituente alle ore 12.00, per la CicloFesta!

I LABORATORI LUDICO-DIDATTICI E LE ATTIVITÀ PER TUTTE LE ETÀ

Ore 10.30: Asta delle biciclette, a cura di Coop. La Zerla e FIAB Modena

Dalle 10.30 alle 12: Circuito didattico educazione stradale per bambini fino a 8 anni a cura di FIAB Modena

Ore 10.30: Spettacolo per bambini Biciclino Story, a cura de La Piccola Carovana, presso lo spazio bimbi

Dalle 10.30 alle 12.30: Laboratori per bambini Giragirandola e Ciclovia di Fantasia, a cura de La Piccola Carovana

Dalle 10.30 alle 12: Laboratorio di maccheroni al pettine a cura de Le Alchimie dei Pico

Dalle ore 11.30: Ritrovo presso l’Ex Casello di Viale Martiri 5, giro del centro storico in bici insieme ai ciclisti in arrivo, pensato per bambini e famiglie

Ore 11.30: Kamishi Bike, a cura dei volontari di Nati per Leggere della Biblioteca Comunale E. Garin di Mirandola, presso lo spazio bimbi

Dalle 14.30 alle 16: Circuito didattico educazione stradale per bambini fino a 8 anni a cura di FIAB Modena

Ore 15: Spettacolo per bambini Biciclino Story, a cura de La Piccola Carovana, presso lo spazio bimbi

GLI ESPOSITORI

Dalle 10.30 e per tutta la giornata, presso Piazza Costituente di Mirandola ci saranno tanti stand gastronomici in cui rifocillarsi, espositori del mondo bike e di tante altre realtà locali. Gli espositori aderiscono alla Carta dei Servizi della Ciclovia del Sole. Consulta l’elenco degli espositori

INFO

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti riferimenti: E-mail: info@cicloviadelsole.it | Sito web: www.cicloviadelsole.it