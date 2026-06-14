In tanti alla Notte Rossa

Successo a Maranello per la Notte Rossa, la grande festa dedicata alla passione per i motori organizzata dal Comune di Maranello con la partecipazione di Ferrari, giunta alla tredicesima edizione e andata in scena il 13 giugno con un programma ricchissimo di eventi.

In tantissimi anche quest’anno hanno passeggiato lungo Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti dell’azienda, aperta al pubblico in occasione della festa.

In tanti hanno ammirato la sfilata di apertura delle Ferrari, che dall’ingresso storico dell’azienda sono transitate per la rotatoria del Cavallino, per poi posizionarsi in Via Nazionale ed essere ammirate dal pubblico durante la serata in una esposizione curata da Ferrari Club Italia, che dal palco di Piazza Libertà ha proposto il “Caffè con…”, talk con personaggi del mondo dei motori con ospiti speciali come Juan Manuel Fangio, figlio del leggendario pilota di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario della vittoria con la Scuderia Ferrari nel 1956.

Sempre Piazza Libertà ha ospitato l’esposizione di due modelli leggendari del Cavallino Rampante dagli anni 50 e 60 del Novecento: una Ferrari 750 Monza e una Ferrari 275 GTB4.

Dopo la tradizionale apertura del grande cuore Ferrari con i tifosi e le autorità, il palco di Piazza Libertà si è animato con una serata di musica e spettacoli culminata nel Rock Live Show di Dario Ballantini, tra performance live ed imitazioni.

La musica ha animato anche le strade della città insieme a tante attrazioni: nella zona del Museo Ferrari le attività per i più piccoli come Go-Kart Kids e le automobiline elettriche; per i bambini anche il luna park in Via Nazionale e il circuito minicar radiocomandate in Piazza Libertà.

Motori protagonisti anche all’Istituto Superiore Ferrari con i prototipi solari spiegati da docenti e studenti, in Piazza Unità d’Italia con il Motor Village, e in Piazza Libertà con le auto del Rally e il Pit Stop, postazione cambio gomme su una vettura di Formula 3 a cura di AWA Automotive Women Association.

Riflettori accesi durante la serata sul motorismo storico con ASI Automotoclub Storico Italiano che ha proposto “Le radici della passione”, suggestiva mostra a cielo aperto di moto e auto d’epoca.

E spazio anche per la solidarietà con la vendita, in collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito, dei gadget della Notte Rossa il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici per la Vita per il progetto a sostegno della realizzazione dell’Hospice Casa Giuly.