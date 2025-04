Domenica a Sassuolo il 3° Memorial di nuoto Orestina Zazzarini

Domenica 13 aprile presso la piscina comunale di Sassuolo, il Nuoto Club Sassuolo ricorderà Orestina a distanza di poco più di tre anni dalla sua scomparsa con il 3° Memorial Orestina Zazzarini che sarà una festa del nuoto rivolta alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, categorie alle quali Orestina ha dedicato oltre 30 anni della sua carriera di educatrice e tecnico Federale.

Per ricordare la nostra Ore si riunirà anche una folta schiera di suoi ex atleti e amici più o meno giovani impegnati in una staffettona sulla distanza dei 50 metri a stile libero che aprirà la sessione di gara del pomeriggio.

Si danno appuntamento sul piano vasca della nostra piscina comunale quasi 500 piccoli atleti provenienti da tutta la regione e una gradita presenza dalla città di Torino, impegnati in oltre 1600 partenze gara per ricordare Orestina nel modo in cui tantissimi l’hanno conosciuta: cronometro in mano e tanta voglia di insegnare valori importanti alle nuove generazioni.

Inizieremo con le fasi di riscaldamento dei ragazzi alle 08:00 per poi dare inizio alle gare alle 09:00 fino alle ore 19:00 con una pausa di un paio d’ore per il pranzo.

Saranno impegnate le categorie

Esordienti B

• Femmine (anno di nascita 2015 e 2016)

Maschi (anno di nascita 2014 e 2015)

Esordienti A

• Femmine (anno di nascita 2013 e 2014)

Maschi (anno di nascita 2012 e 2013)

Nelle Distanze:

50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 100 FA – 100 DO – 100 RA – 100 SL – 200 SL- 100 MX – 200 MX

Per entrambe le categorie sono previste anche le prove a staffetta che chiuderanno il programma sia della mattinata che del pomeriggio.

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti di ogni gara e categoria e sesso mentre a fine manifestazione sarà aggiudicato il 3° Trofeo Orestina Zazzarini alla 1° squadra Classificata.

La manifestazione, patrocinata dal comune di Sassuolo, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Nuoto Club Sassuolo e Nuova Sportiva S.S.D. A.R.L. che gestisce la piscina comunale di Sassuolo.