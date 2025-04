Taglio del nastro all’ufficio postale di Montecreto, rinnovato nella sua tradizionale sede

Taglio del nastro, questa mattina alla presenza del sindaco Giuseppe Ballotti e alcuni rappresentanti di Poste Italiane, all’ufficio postale di Montecreto rinnovato nella sua tradizionale sede di via Roma 68.

L’ufficio postale di Montecreto è uno fra quelli della provincia di Modena coinvolti nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

Tra le novità c’è la realizzazione di uno sportello ribassato, dove sarà più semplice per i clienti usufruire dei servizi. Inoltre, l’intera sala al pubblico è stata rinnovata e dotata di nuovi arredi e colori per ambienti più luminosi, con particolare attenzione all’accesso agevolato per persone ipovedenti con speciali dotazioni di pavimenti e corsie.

“Siamo orgogliosi – dichiara il responsabile degli uffici postali modenesi Lucio Enrico Fiammengo – di inaugurare questo ufficio postale completamente rinnovato e dotato anche del nuovo ATM Postamat, un passo importante nel progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’. Questo intervento migliora l’accessibilità e amplia l’offerta ai cittadini con i servizi della Pubblica Amministrazione, rendendo la nostra sede un importante punto di riferimento per l’intera comunità“.

In provincia di Modena i comuni interessati da Polis (approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni da Poste Italiane) sono 33 e con Montecreto salgono a 20 gli uffici postali modenesi già completamente ristrutturati.

“I motivi dello spopolamento della montagna sono soprattutto la mancanza di servizi essenziali e indispensabili – dichiara il sindaco di Montecreto Giuseppe Ballotti – Oggi, a nome anche della cittadinanza di Montecreto, ringrazio vivamente Poste Italiane che con il progetto “Polis-Casa dei Servizi Digitali” ha permesso, oltre alla ristrutturazione dell’ufficio postale, anche la posa in opera di un ATM Postamat ma soprattutto creduto nella possibilità di incentivare la rinascita di piccole realtà come la nostra garantendo servizi al cittadino e dando valore alle piccole comunità come la nostra”.

Come accade già in molti uffici postali, anche i cittadini di Montecreto possono rivolgersi agli sportelli del loro comune per richiedere certificati Inps per i pensionati (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico); certificati anagrafici e di stato civile. Presso l’ufficio postale di Montecreto è inoltre già possibile fare richiesta per il rilascio del passaporto in modo semplice e veloce e in pochi giorni poterlo ricevere a casa.

Grazie a Polis, da qualche settimana all’esterno dell’ufficio postale è anche disponibile, h24 e sette giorni su sette, uno sportello Postamat per prelevare denaro contante, fare ricariche telefoniche e Postepay, pagare bollettini di conto corrente.

L’ufficio postale di Montecreto è aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.