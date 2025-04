Emilia park, grande successo per il primo weekend. Il luna park a Modena prosegue fino al 1° maggio

Emilia Park, organizzato dal Consorzio “Parco Ferrari in Giostra” con il patrocinio di Ansva (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti ed Affini) Confesercenti Modena e del Comune di Modena, si estende su un’area di oltre 30mila metri quadrati, con giostre e attrazioni per grandi e piccini. Grande novità di quest’anno è ‘Dinomania’, un’attrazione con dinosauri a grandezza naturale per far divertire bambini e famiglie. Il Luna Park, oltre alle tante attrazioni e giochi, ospita anche numerosi stand gastronomici.

“Sabato è stata una bellissima giornata inaugurale e ringraziamo il Sindaco Massimo Mezzetti e l’amministrazione di Modena per il supporto nell’organizzazione del Luna Park. C’è stata una grande partecipazione in questo primo fine settimana, tanti bambini e tante famiglie che hanno scelto il divertimento e lo svago di Emilia Park. Ricordiamo che, per tutta la durata della manifestazione, sarà presente un team di operatori qualificati per garantire la massima sicurezza” afferma Eros Degli Innocenti, Presidente Consorzio “Parco Ferrari in Giostra”.

Emilia Park è aperto tutti i giorni, feriali dalle 16 alle 22, festivi e weekend dalle 14:30 alle 24. L’ingresso è gratuito, a pagamento solo le singole attrazioni.

Venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio dalle 15:00 alle 16:00 sarà attivo lo sconto del 50% su tutte le attrazioni (giochi a premio, giochi a tempo e stand gastronomici esclusi).