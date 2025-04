“Donne e denaro in una relazione di crescita” tornano gli appuntamenti online di educazione finanziaria con Manageritalia

Essere consapevoli delle proprie scelte finanziare, autonome nella gestione del proprio patrimonio così come delle personali decisioni economiche. Per molte donne queste semplici scelte spesso rappresentano il primo passo verso l’indipendenza e l’emancipazione. Questo l’obiettivo di “Donne e denaro in una relazione di crescita“, il progetto giunto alla sua terza edizione, organizzato Manageritalia delle regioni Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria e Piemonte in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con CIDA e HUB del Territorio. L’iniziativa gode del patrocinio di Città metropolitana di Bologna e delle Consigliere di Parità regionali.

Obiettivo del corso è offrire alle partecipanti una prima riflessione sulla gestione del denaro proprio e della famiglia, o della propria piccola impresa, nella convinzione che questo rappresenti per il pubblico femminile uno strumento di autonomia e indipendenza. È noto come l’Italia, stando ai dati delle indagini Ocse, si posizioni nella parta bassa della classifica dei paesi per conoscenze economico finanziarie: nel 2023 eravamo al 63° posto.

“Donne e denaro in una relazione di crescita” prende il via il prossimo 9 aprile, con il saluto di apertura di Emily Clancy, vicesindaca di Bologna e responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana, e si articola in un ciclo di sei incontri online gratuiti, della durata di 1 ora e mezza ciascuno. Il percorso è interamente dedicato alle donne, ma aperto anche gli uomini, e si pone l’obiettivo di approfondire le principali tematiche al centro di una buona gestione della propria indipendenza finanziaria ed economica, grazie agli interventi formativi curati dagli esperti di Banca d’Italia. Nelle passate due edizioni sono state oltre 350 le donne che hanno aderito all’iniziativa.

Nella giornata dell’8 maggio la Città metropolitana presenterà lo Sportello Sovraindebitamento e il servizio sulla creazione di impresa, Progetti d’impresa.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://bit.ly/DonneeDenaro2025

Il programma

9 aprile ore 18-19.30

Il budget e la pianificazione finanziaria

16 aprile ore 18-19.30

L’uso consapevole degli strumenti di pagamento elettronici

23 aprile ore 18-19.30

L’home banking e la sicurezza informatica

8 maggio ore 18-19.30

Indebitarsi con prudenza. Dall’avvio di impresa alla ricerca dei finanziamenti

15 maggio ore 18-19.30

La tutela dei rischi interni ed esterni alla persona e alla famiglia

22 maggio ore 18-19.30

Lavoro? Smetto quando voglio: istruzioni per l’uso consapevole dei fondi previdenziali