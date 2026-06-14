In piazza Prampolini la “Giornata Mondiale del Donatore del Sangue”

Stamattina, a partire dalle 9:00, si è tenuto nella centrale Piazza Prampolini un evento dedicato alla “Giornata Mondiale del Donatore del Sangue”. Alla manifestazione, organizzata dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco locale, l’AVIS Provinciale e l’Associazione “DonatoriNati”, hanno partecipato il Prefetto Salvatore Angieri e il Questore Carmine Soriente.

Fortemente sostenuto dal Questore, l’evento ha animato Piazza Prampolini con numerosi stand informativi e veicoli della Polizia di Stato, tra cui una Lamborghini Urus. Erano inoltre presenti punti informativi dell’AVIS di Reggio Emilia, degli “DonatoriNati” e un mezzo del Comando dei Vigili del Fuoco.