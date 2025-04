Furti ed effrazioni nella notte a Sassuolo: FDI, “meno foto e piu’ fatti, Sindaco Mesini”

A Sassuolo nella notte e nella prime ore del mattino si sono verificate diverse effrazioni in attività di Viale Gramsci, Via Aravecchia, Via Cavallotti e in altre zone del centro, con gravi danni per gli esercenti coinvolti e per la cittadinanza.

Si tratta dell’ennesimo episodio di una vera e propria escalation criminale che sta colpendo la nostra città da quando si è insediata la nuova amministrazione.

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia esprime massimo sostegno alle Forze dell’ordine prontamente intervenute e ringrazia per la rapida individuazione e arresto dei responsabili.

Tuttavia, la città è indiscutibilmente sempre meno sicura per i cittadini e gli esercenti, auspichiamo pertanto che l’Amministrazione, come già chiesto da tutta la minoranza nel corso dell’ultimo Consiglio, si attivi per incrementare la prevenzione attivando maggiori controlli del territorio nelle ore più soggette a crimini.

“Meno foto, meno video e più fatti, sindaco Mesini”.

Gruppo consiliare FDI (Caselli – Lucenti – Giavelli – Anselmi)