Furti e danneggiamenti a Sassuolo, Severi (Forza Italia): ‘Città meno sicura. Il sindaco chieda riunione Comitato per l’ordine e la sicurezza. Il problema va affrontato”

“Ancora una volta Sassuolo è stata colpita al cuore. Commerciale e storico. Bande di delinquenti, sempre più spavalde e pericolose, hanno dominato ancora una volta la notte di una città che, è un dato di fatto, oggi è meno sicura di ieri.

Una situazione preoccupante che necessiterebbe di parole più forti e soprattutto atti concreti da parte dell’Amministrazione Comunale. Bene il plauso alle forze di Polizia, che condividiamo insieme alla solidarietà ai commercianti colpiti, ma da un primo cittadino ci aspetteremmo qualcosa di più, molto di più che parole di circostanza. Inadeguate a rispondere al bisogno di sicurezza espresso dai commercianti e dai titolari di esercizi pubblici danneggiati ancora una volta.

Il problema non va rincorso ma affrontato con un analisi approfondita che può avere la sua sintesi in una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Che come Forza Italia auspichiamo che il sindaco chieda agli organi competenti”

Claudia Severi – Coordinatore Forza Italia Sassuolo