Rubiera, il 7 aprile MagdaClan apre il suo tendone al pubblico

Il 7 aprile 2025, alle ore 20, MagdaClan apre il suo tendone al pubblico. Il periodo di residenza artistica in Corte Ospitale termina con la presentazione dello studio di E…ZAPPING (titolo provvisorio), spettacolo a cui la Compagnia sta lavorando, consigliato dagli 8 anni in su.

Sette personaggi vivono in una villa in miniatura. Sono stati immortalati insieme nelle più disparate stanze, alcuni sono musicisti, altri acrobati. Li vediamo giocare, ma c’è qualcosa di più, ogni immagine svela le complesse dinamiche di un gruppo in perenne equilibrio tra cooperazione e conflitto. Un gruppo che segue il flusso di immagini e sensazioni che si associano e si trasformano scena dopo scena. Lontani da linee narrative fisse o da forzature di senso, gli ospiti tentano di vincere l’inesorabile trascorrere del tempo. Un tempo che non passa mai per chi nella vita ha molto, troppo, e della vita stessa non sa più che farsene. Un tempo che, alla fine, vince sempre.

E…ZAPPING segna una netta evoluzione nel linguaggio del Magda. Se nelle creazioni precedenti la narrazione era a servizio del circo, in questa creazione si inverte il processo creativo partendo dal lavoro di drammaturgia, provando a ridurre l’utilizzo di attrezzi circensi a favore di oggetti di uso quotidiano.

MagdaClan è una delle più amate compagnie italiane di circo contemporaneo: un corpo collettivo, con i muscoli pulsanti e la mente aperta che sprigiona emozioni sincere. Nato nel 2011 a Torino, il collettivo è formato oggi da circa venti persone tra acrobati, musicisti e maestranze dello spettacolo e porta avanti, con passione e professionalità, il sogno comune di diffondere meraviglia attraverso i codici del nuovo circo. Dentro e fuori dall’elegante tendone blu, il Magda si contraddistingue per la grande qualità̀ umana e professionale, oltre che tecnica, dei suoi componenti, il cui apporto in scena è estremamente generoso: mai superficiali, attenti, sinceri ed irriverenti, i MagdaClan trasportano il pubblico assieme a loro al centro della scena portando sotto allo chapiteau la stessa armonia che li contraddistingue fuori dal tendone.

Dagli 8 anni in su, ingresso posto unico € 5.

Durata 60 minuti circa.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20. La biglietteria (e l’ingresso) è in Corte Ospitale, via Fontana 2, a Rubiera, aperta a partire dalle ore 19.

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.

Realizzato con il sostegno del Comune di Rubiera, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna.

Tutte le informazioni su www.corteospitale.org