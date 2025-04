Domani la Giornata Nazionale della Persona con Lesione Midollare

Anche l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Massimo Fabi, parteciperà agli eventi organizzati tra Montecatone e Imola per la Giornata Nazionale della Persona con Lesione Midollare, in programma domani, 4 aprile. Quest’anno l’iniziativa, nata dalla sinergia tra associazioni di persone con lesione midollare, società scientifiche e unità spinali – e che si sviluppa in tutt’Italia – metterà in evidenza la campagna “Corriamo insieme per salvare le Unità Spinali”.

Come sottolinea Laura Simoncini, direttore dell’Unità Spinale di Montecatone, «la sfida principale è garantire la sopravvivenza di questi centri altamente specializzati, oggi più che mai a rischio. Purtroppo, in diverse regioni italiane stiamo assistendo a una costante diminuzione dei posti letto nelle Unità Spinali, con il concreto rischio che i pazienti vengano ricoverati in strutture non adeguatamente preparate o debbano attendere troppo a lungo per un ricovero appropriato».

Due i momenti principali della giornata: dalle 10.20 alle 12.00 l’Istituto di Montecatone parteciperà a un collegamento con le altre Unità Spinali e con Palazzo Chigi, dove Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione delle Associazioni di Persone con Lesione Midollare, presenterà ufficialmente le istanze legate al tema nazionale. A rappresentare i pazienti di Montecatone, alle 11.37 (a ogni Istituto sono dedicati circa quattro minuti) Filippo Preziosi, Presidente del Comitato Consultivo Misto dell’Istituto.

Nel pomeriggio, in Autodromo a Imola, l’evento “Scendi in pista con Montecatone”, un momento di incontro non competitivo aperto a tutti: cittadini a piedi, persone in carrozzina o in handbike. Il programma include anche attività complementari come tennis tavolo e pet therapy. L’iniziativa è realizzata grazie al supporto di FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesioni al midollo spinale), SIMS (Società Italiana Midollo Spinale), Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Fondazione Serena-Olivi ETS e Comitato Italiano Paralimpico.