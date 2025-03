Fiorano: contributi per iniziative culturali, sportive, artistiche e sociali

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato un bando per la concessione di contributi e benefici economici a sostegno di progetti culturali, sportivi e per la realizzazione di eventi a valenza locale nell’anno 2025. La scadenza per le domande è lunedì 14 aprile.

In questo modo, l’Amministrazione vuole supportare progetti, iniziative e attività promosse e realizzate da enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati, a vario titolo operanti in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo e sociale, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà.

“La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio è un elemento essenziale per la crescita di una comunità coesa e attiva.

Con questo bando, confermiamo il nostro impegno a sostenere le associazioni e i soggetti che, con passione e dedizione, contribuiscono alla crescita culturale, sportiva e sociale della nostra comunità. – sottolinea l’assessore alla cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini – Le realtà associative rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro comune, in quanto con il loro impegno quotidiano oltre che offrire risposte a diversi bisogni, promuovono la partecipazione, la condivisione e il senso di appartenenza. Sostenere anche economicamente le progettualità dell’associazionismo significa arricchire l’offerta di iniziative e proposte ma anche rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio”.

Le proposte che verranno presentate devono essere fruibili da tutti, favorire la crescita e valorizzazione della comunità locale, della capacità attrattiva, dello sviluppo e della sostenibilità del territorio e dell’ambiente. Dovranno essere realizzate tra metà marzo e fine settembre 2025; verrà data priorità alle iniziative ed eventi programmati da maggio a fine luglio.

La richiesta di contributo va compilata sulla piattaforma online entranext, raggiungibile dal sito del Comune di Fiorano Modenese, nella sezione Servizi – Cultura e tempo libero. E’ obbligatorio allegare il piano economico finanziario dell’evento specificando le entrate e le uscite.

Possono partecipare enti del terzo settore iscritti o in corso di iscrizione al Registro Nazionale Terzo Settore, associazioni non riconosciute, fondazioni o organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, altri soggetti con personalità giuridica non aventi scopo di lucro.

Chi presenta domanda deve essere in regola con il pagamento di canoni, tributi e imposte locali nei confronti del Comune di Fiorano Modenese e avere già rendicontato a saldo ogni contributo di cui sia risultato beneficiario lo scorso anno, per progetti 2024.

Nel caso fosse necessario un supporto per la compilazione della domanda, occorre prendere appuntamento telefonando in orario di ufficio ai seguenti numeri: Ufficio Associazionismo (0536 833433-3397501725) o, per le società sportive, Ufficio sport (per società sportive) 0536 833415.