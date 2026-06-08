I lavori di manutenzione straordinaria arrivano in via Fratelli Cervi

Al via, nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria che interessano via Fratelli Cervi a Reggio Emilia. L’intervento, effettuato nelle ore notturne per evitare di creare disagi alla viabilità, prevede il rifacimento dell’asfalto ammalorato e della segnaletica e si colloca nell’ambito dal Piano per la manutenzione delle strade. I lavori si protrarranno fino al 19 giugno e interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria di via Hiroshima e quella di via Fratelli Bandiera.

La manutenzione interesserà via Fratelli Cervi per circa di 1.100 metri di lunghezza con uno sviluppo di 10.552 metri quadrati. Durante le lavorazioni è previsto il restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato a vista, da movieri o da semafori mobili, a seconda delle esigenze del traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di cantiere, eccetto i mezzi in uso alla ditta. In caso di necessità durante i lavori, verrà interrotta una corsia di marcia, e le deviazioni e i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.

La prima tranche di lavori prevista dal piano di manutenzione, in cui si colloca l’intervento avviato in via Fratelli Cervi, ha preso il via a fine maggio con l’asfaltatura di via Gramsci, nel tratto tra la rotatoria per la stazione Alta velocità e quella di via Don Leuratti, per 910 metri di lunghezza e uno sviluppo di 8.465 metri quadrati di asfalto, oltre che in via Ginzburg nel tratto compreso tra viale Martiri di Piazza Tien An Men e via Majakovsky.

Gli interventi rientrano in una prima serie di opere di manutenzione straordinaria della segnaletica e della rete stradale di Reggio Emilia per un valore di 1.200.000 euro e si inseriscono in un pacchetto triennale più ampio che ha impegnato per l’anno 2026 un investimento complessivo di 3 milioni di euro.

Sono sette i tratti di viabilità interessati dal primo stralcio dei lavori in ambito urbano e nel forese nelle frazioni di Bagno e Cella, per un totale di circa 6 chilometri e 45.074 metri quadrati. I lavori si concentrano sul ripristino del manto stradale ammalorato, con la posa di nuovi asfalti, e sul rifacimento della segnaletica orizzontale, ossia strisce di margine, attraversamenti pedonali, precedenze e stop.

Oltre a via Gramsci e via Fratelli Cervi nelle prossime settimane i cantieri interesseranno:

– via Cipriani tra le due rotatorie con viale Martiri di Piazza Tien An Men e via Cafiero, per una lunghezza di 230 metri e uno sviluppo di 1.656 metri quadrati;

– viale Martiri di Piazza Tien An Men, nella porzione centrale della sede stradale in corrispondenza di via Adige lungo la direzione di marcia verso Parma, interessando l’intera larghezza della carreggiata, per una lunghezza di 840 metri e uno sviluppo di 5.950 metri quadrati;

– via Vico, nella parte residenziale tra via Cella all’Oldo e via Spartaco, per una lunghezza di 920 metri e uno sviluppo di 6.624 metri quadrati;

– via Dalmazia lungo tutto lo sviluppo longitudinale, per una lunghezza di 560 metri e uno sviluppo di 3.864 metri quadrati;

– via Beziera a Bagno, lungo tutto lo sviluppo longitudinale, per una lunghezza di 1.325,7 metri e uno sviluppo di 7.963 metri quadrati.