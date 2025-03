Responsabile di furti e ricettazione di un’autovettura, denunciato 19enne

Nei mesi tra gennaio e marzo scorsi, tra Cadelbosco di Sopra e Reggio Emilia, un uomo si sarebbe reso responsabile di furti e della ricettazione di un’autovettura, colpendo quattro vittime. Queste, in momenti diversi, hanno denunciato i fatti ai Carabinieri, permettendo l’avvio di un’approfondita attività investigativa. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi dei furti e dalle testimonianze raccolte, hanno consentito di acquisire elementi utili a individuare il presunto autore dei reati.

Per questi motivi con le accuse di furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 19enne nordafricano residente a Reggio Emilia, destinatario di avviso orale emesso dal Questore il 4 dicembre 2024. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Il primo episodio risale al 2 gennaio, quando un cittadino si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Cadelbosco Sopra per denunciare il furto del proprio portafogli e l’indebito utilizzo della sua carta di credito presso diversi esercizi commerciali della zona. I militari, avviando le indagini, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di uno di questi locali, raccogliendo elementi utili.

Il giorno successivo, il 3 gennaio, una seconda vittima ha denunciato il furto del proprio borsone sportivo, sottratto dall’interno della sua auto in sosta. In questo caso, la vittima ha consegnato ai Carabinieri di Cadelbosco Sopra le immagini della telecamera installata sul proprio veicolo, che mostrava chiaramente un giovane a bordo di un monopattino mentre commetteva il furto.

Il 5 marzo, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Cadelbosco Sopra hanno fermato un 19enne alla guida di un’auto risultata rubata pochi giorni prima. Il giovane ha dichiarato di aver acquistato il veicolo per 200 euro, circostanza che ha portato i militari ad approfondire la sua posizione.

Il giorno successivo, il 6 marzo, una terza vittima ha denunciato il furto della propria bicicletta elettrica, che era regolarmente parcheggiata e assicurata con catena presso il parcheggio del supermercato Conad di Cadelbosco di Sopra. Anche in questo caso, le immagini di videosorveglianza hanno documentato l’intera dinamica del furto e permesso ai Carabinieri di riconoscere con certezza l’autore, già noto per i precedenti episodi denunciati. Inoltre, il giovane risultava destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Reggio Emilia il 4 dicembre 2024. Grazie all’analisi delle immagini e alle testimonianze raccolte, i militari hanno ricostruito la sequenza dei furti e acquisito elementi di presunta responsabilità nei confronti del 19enne nordafricano, che è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per i reati contestati.