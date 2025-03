Iscrizioni al nido d’infanzia nei comuni di Camposanto, Concordia, Medolla, S. Felice e S. Prospero

Dopo l’approvazione del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, dei criteri per la formazione delle graduatorie e della disciplina per le relative tariffe di frequenza, l’Unione apre le iscrizioni ai servizi per l’anno educativo 2025/2026.

Dal 1° aprile al 9 maggio le famiglie con bambini nati dal 2023 possono presentare la domanda di ammissione ai servizi.

Il modulo della domanda e le informazioni dettagliate sui servizi possono essere scaricati dal siti web dell’Unione e dei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Felice sul Panaro e San Prospero.

Per conoscere i servizi, le famiglie interessate potranno visitare i nidi del proprio Comune nella mattinata di sabato 29 marzo.

Con l’approvazione del nuovo regolamento – dichiara Marika Menozzi, Assessora all’istruzione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord – abbiamo ampliato la fascia di età di accesso ai bambini di 6 mesi nei nidi di San Felice sul Panaro e San Prospero.

Inoltre, con l’approvazione dei nuovi criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione abbiamo uniformato le modalità di accesso e valorizzato maggiormente le esigenze delle famiglie.

Degli oltre 240 posti dei nostri servizi, oltre la metà sono disponibili per le nuove iscrizioni e i recenti provvedimenti ci consentiranno – conclude l’Assessora – di affrontare al meglio le annunciate misure regionali di potenziamento dei servizi educativi e di sostegno alle famiglie per la riduzione delle rette di frequenza.