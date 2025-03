Bologna, benessere personale e collettivo: il ruolo della psicologia applicata

Come la psicologia applicata contribuisce a una migliore qualità della via, tanto nella sfera individuale quanto in quella collettiva? Se ne discuterà alle 16 di mercoledì 26 marzo a Bologna, nell’aula G del Plesso Belmeloro (Via Andreatta, 8) durante il talk interattivo La psicologia applicata alla promozione del benessere: esperienze e nuove prospettive, nato dalla sinergia tra il Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari” dell’Alma Mater e l’Associazione Almae Matris Alumni.

Il talk, moderato dal prof. Elvis Mazzoni, è rivolto alla comunità studentesca, a tutta la cittadinanza e a tutte le persone del settore interessate ad approfondire temi di grande attualità e le connessioni tra psicologia e benessere.

Nel corso dell’appuntamento, volto a esplorare le più recenti scoperte in psicologia, gli Alumni Unibo esperti in questo ambito si concentreranno sulla psicologia delle organizzazioni, con strategie per ottimizzare il clima lavorativo e incrementare la produttività, e sulla psicologia del sonno, approfondendo il legame tra il riposo e la salute mentale.

Al centro dell’incontro anche gli approcci innovativi in psicoterapia, le metodologie per il benessere psicologico e l’influenza delle nuove tecnologie, come la robotica educativa, sull’apprendimento e lo sviluppo personale.

I partecipanti potranno scoprire strumenti pratici, strategie e metodologie concrete da applicare nel lavoro o nella vita quotidiana, perseguendo così un maggiore benessere sia sul piano personale sia su quello professionale. Un’occasione per conoscere le ultime ricerche e applicazioni reali, ma anche per fare networking con professionisti e appassionati, alimentando confronto e scambio di idee.

