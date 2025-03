Sciroppo di Teatro® questo fine settimana si conclude a Mirandola, Pavullo e Sassuolo

Tre ultime tappe conclusive nel modenese, una sabato prossimo 22 marzo a Pavullo e le altre due domenica prossima 23 marzo a Mirandola e a Sassuolo, per Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Al Cinema Teatro Comunale Walter Mac Mazzieri di Pavullo sabato 22 marzo alle ore 16:00 la Compagnia Tanti Così Progetti presenta lo spettacolo “Zuppa di sasso”, un’incantevole narrazione che segue le gesta di un lupo vagabondo e vegetariano in grado di unire il villaggio attorno a una zuppa insolita a base di sasso, che porta gioia e allegria. Con l’uso di teste di cartapesta, oggetti animati e figure, lo spettacolo cattura l’immaginazione del pubblico di tutte le età, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Adatto ai bambini dai 3 anni in su, “Zuppa di sasso” combina il teatro d’attore con il teatro d’oggetti.

Info e prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it –Tel.0536 304034 – WhatsApp 333/2455578

A ll’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola domenica 23 marzo alle ore 16:30 , la Compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata – Armamaxa Teatro porta in scena lo spettacolo “Robin Hood – La storia di Roberto di Legno che colpiva sempre nel segno”, dove un famoso bandito sfuggito alle ingiuste leggi del suo tempo costruisce un rifugio sugli alberi per osservare il mondo dall’alto. Due attori, in veste di cantastorie, narrano le avventure di Robin Hood e del suo compagno Little John, in un coinvolgente spettacolo di teatro d’attore. Adatto ai bambini dai 5 anni in su.

Info e prenotazioni: mirandola@ater.emr.it – Tel.0535 22455 – WhatsApp 333.2455605

Al Teatro Carani di Sassuolo alle ore 16.00 La Baracca – Testoni Ragazzi presenta lo spettacolo “Biancaneve”, un’interpretazione unica e divertente della fiaba classica. Quando gli attori latitano, due tecnici prendono in mano la situazione e si trasformano in tutti i personaggi della storia: dalla matrigna ai sette nani, usando attrezzi di lavoro e qualche costume. Attraverso gag sorprendenti, i tecnici conducono il pubblico al lieto fine, regalando un’esperienza teatrale esilarante e coinvolgente. Uno spettacolo di teatro d’attore adatto ai bambini dai 4 anni in su.

Per info: www.teatrocarani.it – Tel.0536 1878833 – biglietteria@teatrocarani.it