Concordia: oltre 100 giornate di eventi in programma per un 2025 tra cultura, sport e solidarietà

La programmazione degli eventi per il 2025 a Concordia conta attualmente oltre 100 giornate di eventi, tra iniziative degli assessorati, della biblioteca, di Pro Loco Concordia, spettacoli al Teatro del Popolo e le attività delle associazioni.

Il punto è stato fatto nei giorni scorsi, durante un incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di volontariato, promozione sociale e sportive di Concordia, in cui è stato elaborato un calendario che evidenzia una ricca serie di iniziative destinate ad animare Concordia e le sue frazioni nel 2025.

“Negli ultimi anni, grazie a un chiaro indirizzo politico, Concordia è diventata un centro di eventi culturali e sociali, – afferma l’assessore al volontariato Aldo Stefanini. – La programmazione prevede manifestazioni, concerti e iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno, coinvolgendo un pubblico variegato. Inoltre, molti eventi organizzati dal mondo del volontariato hanno scopi benefici, contribuendo a supportare associazioni che si dedicano a chi è più in difficoltà.”

Un cartellone di eventi così ricco richiede sinergia fra tutti i soggetti e risorse significative, e “l’Amministrazione, prosegue l’assessore Stefanini, sostiene attivamente le manifestazioni promosse dalle associazioni, coprendo le spese relative alla progettazione dei piani di sicurezza con un contributo di 9.000 euro”.

Tra i grandi eventi confermati per il 2025, figurano le fiere organizzate dall’Amministrazione comunale, come Concordia in Fiore, la mostra mercato del florovivaismo in programma il 25 aprile, gli eventi estivi in centro storico e la Fiera d’Ognissanti, che si terrà il 1 e 2 novembre.

Non mancheranno neppure eventi di grande richiamo, come Playa d’en Fossa (17 maggio), Pork Factor (13, 14 e 15 giugno), Musicanima (11 e 12 luglio) e lo Young Music Festival & Street Food Fest (20 settembre). Le tradizionali sagre avranno luogo a Fossa (30 agosto, 1-2 settembre), Vallalta (6-9 settembre) e San Giovanni (13-16 settembre).

Tra le novità, Concordia ospiterà al Teatro del Popolo, il 20 maggio, uno spettacolo del Festival internazionale delle abilità differenti. Inoltre, l’Amministrazione organizzerà al centro sportivo il Concordia Sport Show il 13, 14, 15, 20 e 21 giugno, offrendo a tutte le associazioni sportive l’opportunità di presentarsi e mostrare le proprie attività. Infine, la Bella Sfilza organizzerà il “Festival dell’inclusione” il 25 e 26 luglio.

Concordia si prepara quindi a un 2025 ricco di eventi, cultura e solidarietà, grazie al ricco tessuto associativo di Concordia.