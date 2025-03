Perdita idrica via Martiri di Cervarolo a Reggio Emilia

Dalla prima mattinata, i tecnici e le squadre operative di Iren Acqua Reggio sono al lavoro per la riparazione di una consistente perdita nell’acquedotto di via Martiri di Cervarolo, a Reggio Emilia.

Sono attualmente senz’acqua 215 utenze: dal civico 1 al civico 12 di via Martiri di Cervarolo, i civici 2 e 4 di via Leonardo da Vinci ed i civici 5 e 7 di via Quattro Giornate di Napoli.

A breve, saranno messi a disposizione sacchetti d’acqua nell’area del distributore di via Martiri di Cervarolo 9.

Data la complessità dell’attività da svolgere, è presumibile che i lavori saranno ultimati non prima del pomeriggio.