Un evento sul Correggio unisce Reggio Emilia e Parma: i fondi raccolti destinati al Santa Maria Nuova

Sarà l’impareggiabile arte di Antonio Allegri detto il Correggio, maestro assoluto del secondo Rinascimento – autore, tra l’altro, dei celebri affreschi delle cupole del Duomo e di San Giovanni Evangelista a Parma – l’elemento unificante di un’operazione di solidarietà e sostegno alla ricerca e alle cure sanitarie, che coinvolge Reggio Emilia e Parma.

Si tratta di Parma Grand Tour 2025, evento spettacolare inserito all’interno del più ampio e articolato progetto Correggio500, in programma il prossimo 28 marzo dalle ore 20 prima presso il Duomo di Parma e a seguire nella Basilica di San Giovanni Evangelista, con ingresso a offerta minima di 15 euro.

Quanto raccolto durante la serata – organizzata dal Lions Club Parma Host Ets e dal gruppo SensAbility, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e del Comune di Correggio ed il contributo del Comune di Parma – sarà devoluto a sostegno dell’Associazione Malattie genetiche rare per l’Ambulatorio di Genetica oculare dell’Irccs-Ausl di Reggio Emilia presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova, servizio sanitario d’eccellenza nato per permettere di migliorare e accelerare la presa in carico dei pazienti affetti da malattie oculari rare, e dell’Associazione per l’Aiuto ai giovani con diabete di Parma-Odv, fondata da genitori di bambini con diabete di Tipo 1 allo scopo di favorire la diagnosi precoce, la cura e la conoscenza del diabete giovanile, promuovendo l’informazione e la sensibilizzazione delle autorità politiche e sanitarie.

L’evento del 28 marzo inizierà con la proiezione da una finestra del Duomo sulla facciata della chiesa di San Giovanni dell’originale Projection Mapping Revelatio a cura dell’artista visivo C999; procederà poi nella cornice unica dell’abbazia benedettina in piazzale San Giovanni dove, sotto la spettacolare cupola del Correggio, tra le figure morbide e l’ampio vortice di luce e movimento, verrà presentato il reading musicale Antonio Allegri da Correggio e il suo straordinario passaggio a Parma, partitura drammaturgica scritta e diretta da Bruno Stori, interpretata dall’attore Fabrizio Croci e dallo stesso Stori, con il contributo dell’artista visivo Lucio Rossi, autore della mostra “Il ciclo per un istante di vita in terra” allestita negli spazi adiacenti la chiesa.

Ad accompagnare parole e immagini, con gli splendidi costumi del Teatro Regio di Parma a vestire gli interpreti in scena, sarà poi la musica con la prestigiosa partecipazione del tenore Luigi Pagliarini – già direttore artistico del teatro Rinaldi di Reggiolo che presenterà per l’occasione anche una sua composizione musicale inedita, commissionata da SensAbility e intitolata “detto il Correggio” – del sassofonista Davide Castellari e del Coro “T. W. Adorno” di Reggio Emilia, diretto dallo stesso maestro Luigi Pagliarini.

Nel corso della serata verrà anche riproposto al pubblico Correggio si racconta, il video sulle opere di Correggio realizzato dagli allievi del Liceo Artistico Toschi di Parma con la supervisione della regista Marta Mambriani e in collaborazione con il professor Michele Gennari.

Per seguire tutti gli aggiornamenti sull’evento: www.facebook.com/sensabilitypr