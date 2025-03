Due irregolari fermati a Mirandola, via all’espulsione

Lo scorso 6 marzo alle 21, la Polizia Locale di Mirandola ha effettuato un controllo presso la stazione ferroviaria di Cividale, individuando tre soggetti di origine marocchina intenti a bivaccare nei pressi del gazebo adiacente alla Ciclovia del Sole.

Dagli accertamenti è emerso che solo uno dei tre era regolarmente presente in Italia. Gli altri due risultavano privi di documenti validi: uno con permesso di soggiorno scaduto da tre mesi, destinatario di un ordine di espulsione della Questura di Roma e con precedenti per spaccio che gli erano già costati la reclusione nel 2022; l’altro completamente sprovvisto di documenti. Entrambi sono stati condotti al Comando della Polizia Locale per il fotosegnalamento. Il soggetto senza precedenti è stato denunciato a piede libero e convocato dalla Questura di Modena, mentre il pregiudicato per spaccio è stato deferito per l’avvio delle procedure di espulsione. Grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Modena, quest’ultimo è stato temporaneamente trasferito presso le celle del Comando modenese in attesa degli accertamenti. Una volta concluse le verifiche, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena per i successivi adempimenti finalizzati alla sua espulsione dal territorio italiano.

“Questa operazione dimostra l’importanza di un presidio costante del territorio e della collaborazione tra le forze di polizia locali – afferma l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – Il coordinamento efficace tra la Polizia Locale di Mirandola e quella di Modena ha permesso di garantire un intervento rapido e mirato, nel rispetto delle procedure di legge. L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere con forza l’attività della Polizia Locale per garantire sicurezza e legalità nella nostra città.”