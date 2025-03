Furto con spaccata in tabaccheria ieri sera a Reggio Emilia

Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Pietro Coletta a Sesso di Reggio Emilia, a seguito di una segnalazione di furto presso il bar tabacchi “Elvis. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti malviventi, dopo aver forzato un’inferriata, hanno infranto la vetrata del locale utilizzando un tombino. Una volta all’interno i ladri hanno sottratto il fondo cassa, pari a circa 400 euro, oltre a numerosi pacchetti di sigarette e biglietti “Gratta e Vinci”. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Le indagini sono in corso per individuare le responsabilità.