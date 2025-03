Settimana antirazzista, gli appuntamenti organizzati dalla Cooperativa sociale ‘Giro del Cielo’

In occasione della settimana di azione contro il razzismo, in programma dal 15 al 22 marzo 2025, la Cooperativa sociale Giro del Cielo organizza a Reggio Emilia incontri, concerti e attività che hanno un obiettivo dichiarato: coinvolgere le persone per dimostrare come sia possibile agire scelte reali e continuative di inclusione, prevenzione delle discriminazioni, contrasto ad ogni forma di violenza e razzismo.

“L’antirazzismo è un tema complesso, sul quale non è facile porre l’attenzione nemmeno il 21 marzo, durante la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.” – afferma Giorgia Bertani, presidente e co-fondatrice dal 2003 della cooperativa sociale Giro del Cielo che realizza progetti educativi e di sostegno per bambini, ragazzi e adulti con lo scopo di trovare orizzonti di crescita e realizzazione. “Figuriamoci – continua – quanto sia difficile essere antirazzisti sempre: nelle azioni, nelle parole e negli atteggiamenti di ogni giorno.

È per questo motivo che, durante gli incontri organizzati in occasione della settimana antirazzista, cogliamo l’occasione per condividere con la comunità i principi e le prassi che segnano il nostro modo di lavorare quotidiano. Il Giro del Cielo vuole costruire un mondo che sia un luogo di giustizia sociale, un posto sicuro per la vita, le idee e i progetti di tutte le persone. Pensiamo che questa sia l’unica soluzione per portare avanti il nostro lavoro in modo concreto e continuativo, non certo per una singola settimana all’anno”.

Il palinsesto delle attività della settimana antirazzista è molto vario e punta a coinvolgere quanti più soggetti possibili.

Tra le attività, si segnala la presentazione del libro “Ti abbraccio, Teheran”, a cura di Doris Bellomusto e Tiziana Tosi, in programma domenica 9 marzo alle 10 presso gli Orti Spallanzani di via Arturo Toscanini 20.

Il 12 marzo, alle 20.45, va in scena al Teatro San Prospero “Rumors and Colours”, uno spettacolo percussionistico a cura del gruppo artistico Giro del Cielo.

Sabato 15 marzo alle 21.30, gli Orti Spallanzani sono la sede di ROTY: il contest, a cura di CULT, che dà spazio alle nuove leve della scena musicale Hip Hop.

Venerdì 21 marzo alle 20.30, sempre agli Orti Spallanzani, è in programma la proiezione del docufilm di Will Media “One Day, One Day” sulle vite dei braccianti di Borgo Mezzanone (FG). Segue un’intervista ai rappresentanti dell’associazione FATOMA.

Sabato 22 marzo la giornata agli Orti Spallanzani è dedicata a CULT e alla cultura Hip Hop.

Si inizia alle 16.30 con il Reading musicale INDOMITI-CULT: letture di testi poetici alternati a brani musicali rap in tema.

Si prosegue dalle 18 alle 19.30 con TALK TO CULT, l’intervista di Alvin Osei, coordinatore di CULT, al rapper Kiave e si finisce, dalle 21, con il contest di freestyle UNDERDOG by CULT.

Negli ultimi anni, la cultura Hip Hop rappresenta uno dei cardini della proposta educativa e di ricerca di Giro del Cielo, tanto che la cooperativa ha in programma, per il 12 aprile 2025, un convegno inedito dedicato alle pedagogie Hip Hop.