“Idea Sassuolo: Quartieri al centro”, nuovo progetto di sviluppo di comunità

Si intitola “Idea Sassuolo: Quartieri al centro”, è il nuovo progetto di sviluppo di comunità rivolto ad enti del terzo settore per realizzare eventi ed iniziative nei quartieri cittadini.

I contributi vengono assegnati tramite un avviso pubblico che si prefigge le seguenti finalità:

sostegno alle iniziative di animazione e aggregazione della cittadinanza, da svolgere in un determinato spazio o area per un periodo di tempo definito;

sostegno alle iniziative di volontariato sul territorio che propongono progetti mirati al miglioramento della qualità della vita del quartiere, con impatto positivo in ambito sociale, culturale e sul benessere collettivo.

“Rispetto alle esperienze passate – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – abbiamo aumentato l’ammontare del contributo complessivo da 25.500 a 32.000€, grazie a un sostegno diretto del Servizio Sport e dell’Assessore Lenzotti con cui abbiamo lavorato in sinergia. Abbiamo ampliato il periodo in cui le iniziative si potranno svolgere, comprendendo quindi anche il periodo dell’Epifania e del Carnevale 2026, ma soprattutto abbiamo cercato di ampliare il bacino d’offerta a tutto il territorio comunale, promuovendo iniziative che si svolgano nei vari quartieri e nelle frazioni”.

Le novità al bando sono state presentate e condivise con la Consulta delle associazioni culturali e giovanili dagli Assessori Ferrari e Lenzotti, in un incontro all’Auditorium Bertoli.

“Un’attenzione particolare è stata al cercare di valorizzare le realtà presenti nei vari quartieri, non solo le Associazioni quanto le attività commerciali e le associazioni sportive intese come presidi di comunità e un veicolo indispensabile di formazione, socialità e aggregazione. Sarà infatti indispensabile avere all’interno del partenariato un operatore economico – conclude Ferrari – e nella valutazione dei progetti un punteggio maggiore verrà assegnato a quegli eventi organizzati in collaborazione con le tante associazioni sportive della città che sono in grado, per loro stessa natura, di coinvolgere un grande quantitativo di persone, dai più piccoli ai meno giovani”.

Il contributo concesso, di importo massimo pari a 5000€, sarà commisurato alla qualità e alla rilevanza del progetto, soprattutto in riferimento alla capacità di coinvolgimento di un significativo numero di cittadini e di volontari, e al suo impatto positivo. Gli obiettivi dei progetti devono mirare alla aggregazione e socializzazione dei cittadini, alla valorizzazione del territorio e alla fruizione di attività sociali, culturali, sportive, giovanili, ricreative e ambientali. Le associazioni devono presentare il progetto selezionando il quartiere presso cui si svolgeranno le attività, a prescindere dalla sede legale o effettiva delle associazioni stesse. I progetti devono essere presentati obbligatoriamente da reti associative, non è possibile partecipare all’avviso in forma di soggetto associativo singolo.

Non sono finanziabili le associazioni e le organizzazioni a esse collegate che, a qualsiasi titolo, detengono in spazi propri o in spazi da esse dati a terzi in locazione, comodato, concessione o a qualsiasi altro titolo, apparecchi per il gioco d’azzardo a disposizione del pubblico o dei soci.

Le richieste di contributo devono avere a oggetto progetti attinenti ai seguenti ambiti di intervento.

Programmi di animazione del territorio e aggregazione della cittadinanza, per un periodo minimo di 4 settimane – anche non consecutive – in una specifica area, per rafforzare e promuovere la coesione sociale, coinvolgere e valorizzare i diversi quartieri; Promozione della vivibilità del quartiere, anche attraverso il protagonismo attivo dei cittadini che vivono quotidianamente il territorio; Valorizzazione dei beni comuni: patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale del quartiere; Promozione dell’attività motoria nel quartiere e nelle aree verdi; Attività formative di pubblica utilità su temi culturali, tecnologici, ambientali e del benessere individuale; Azioni volte a prevenire e ridurre la dispersione scolastica e a sostenere le famiglie e gli individui in difficoltà; Promozione di attività volte a incentivare le competenze informatiche, la cultura e la progettualità digitali; Iniziative per l’inclusione sociale e la non-discriminazione, con particolare attenzione ad offrire sostegno a progetti ed azioni che abbiano come finalità la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, la relazione tra le persone, la conoscenza reciproca e l’integrazione tra vecchi e nuovi abitanti, creando presidi sociali visibili e possibilmente animati dagli stessi cittadini; Attività di valorizzazione del volontariato, promozione della cittadinanza attiva per l’impegno fattivo sul territorio della città e supporto alle attività dei volontari; presa in carico di interventi concreti e diffusi sull’intero territorio della città.

I progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 15 aprile 2025 e il 28 febbraio 2026.

Le richieste di contributo con i progetti e i necessari allegati devono pervenire al Comune di Sassuolo entro le ore 23 del giorno 23 marzo 2025.