Corteo femminista a Sassuolo per la Giornata Internazionale dei diritti della Donna

L’8 marzo non è la “festa della donna”, ma una giornata di lotta. Per questo, i collettivi ManiCure e Oltre la Bolla, in collaborazione con l’EcoVillaggio Alvador APS, indicono lo SCIOPERO DELLE DONNE anche a Sassuolo, seguendo l’esempio di tante altre città italiane.

“Per una mattina – spiegano i collettivi – abbiamo scelto di scioperare dal lavoro fuori casa e da quello domestico e di cura, dal carico mentale e da tutte le responsabilità che ogni giorno gravano da sempre sulle donne. Ci hanno detto che siamo “fuori contesto” e lo saremo davvero, perché vogliamo prenderci uno spazio per far sentire la nostra voce e per costruire con chiunque voglia partecipare un futuro più giusto”.

Perché scioperiamo?

“Scioperiamo contro il lavoro domestico e di cura non riconosciuto, contro il carico mentale che ci sovraccarica, contro la precarietà e la disuguaglianza salariale. Scioperiamo per chiedere misure concrete per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, per il sostegno ai centri antiviolenza, per un’educazione al rispetto e alla libertà da stereotipi di genere. Scioperiamo per dire basta ai femminicidi e alla violenza di genere, per rivendicare il diritto alla sicurezza e alla libertà di essere noi stesse. Scioperiamo contro la strumentalizzazione della violenza sulle donne per fini razzisti e contro una cultura patriarcale che mercifica il corpo femminile”.

Il programma della giornata

L’appuntamento è per le ore 10:00 davanti al Temple Bar. Da lì partirà un corteo che attraverserà la città fino in Piazza Piccola, dove ci sarà un momento di condivisione finale, previsto verso le ore 11.00.

Chi può partecipare?

Tutte le donne sono invitate a scioperare, ma anche gli uomini: il patriarcato opprime ognuno di noi e solo insieme possiamo decostruirlo. Invitiamo gli uomini a sostenere lo sciopero assumendosi il lavoro di cura e domestico o partecipando alla manifestazione con rispetto e ascolto. I bambini e le bambine sono i benvenuti: il futuro è loro.

Per informazioni e contatti: collettiva.oltrelabolla@gmail.com