Iniziative in programma per l’8 marzo, Festa della donna a Spilamberto

Mercoledì 5 marzo alle 20.30 allo Spazio Eventi L. Famigli in viale Rimembranze, 19 “Parole…parole per e con le donne”, brani scelti dai testi di Michela Murgia e altro ancora. A cura di Teatro di Comunità di Spilamberto con la collaborazione dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg.

Giovedì 6 marzo alle 20.30 in biblioteca verso la giornata internazionale della donna “Dedicato a Jane Austen”, letture e narrazioni a cura di Maria Silvia Avanzato in occasione dei 250 anni dalla nascita, un omaggio all’autrice di Orgoglio e Pregiudizio e altri capolavori. uno sguardo femminile sul mondo che non smette ancora oggi di stupire per ironia e intelligenza. al termine dell’iniziativa una buonanotte con tisana e biscotti (ricordati di portare con te una tazza!). Info e prenotazioni: biblioteca@comune.spilamberto.mo.it.

Sabato 8 marzo alle 14 Circolo Centro Cittadino in via Tacchini, 15 “Storie di donne semplicemente uniche”, presentazione del libro di Gisella Fidelio, presidente dell’Università per la Libera Età “Natalia Ginzburg”. Intrattenimento con musica dal vivo con il maestro Franco Zona. In omaggio a tutte le signore una primula e un gradevole rinfresco. A cura di Circolo Centro Cittadino.

Sempre sabato 8 marzo alle 16 inaugurazione della mostra collettiva di opere artistiche dal titolo “Donne”, alla Bottega degli Amici dell’Arte in via S. Adriano, 29 “. Giorni e orari di apertura: sabato 8 marzo (inaugurazione) dalle 16 alle 18.30, domenica 9 marzo dalle 10.30 alle 12.30 e domenica 16 marzo 10.30 alle 12. A cura dell’associazione Amici dell’Arte di Spilamberto. Alle 17 al Circolo Paradosso in via San Giovanni, 40 conferenza “Concepire sè stesse”, un viaggio verso il concetto di concezione, intesa non solo come concezione materna del partorire, ma come concezione di sè in tutto l’arco della vita, nelle varie trasformazioni richieste alla donna. Un viaggio per scoprire il vero valore femminile da un punto di vista emotivo, mentale e spirituale. scoprire cos’è il sè. A cura di Centro Studi Discontinuo Aps. Alle 18.30 al Panarock in via Ponte Marianna, 35 “4 ragazze in classica”, concerto di brani da opere varie. Ad esibirsi Anna Trotta come mezzosoprano e le pianiste Sara Setti, Maddalena Lenzarini e Martina Levrini. a cura di Avis comunale di Spilamberto e Amici della Musica di Bologna sez. di Spilamberto.

Lunedì 10 marzo alle 14 al Circolo Centro Cittadino in via Tacchini, 15 “Nome di donna”, proiezione del film di Marco Tullio Giordana, il quale affronta il tema di quanto la strada per la pari dignità ed uguaglianza di genere sia ancora lunga attraverso la storia di Nina, una giovane che arriva in Brianza in cerca di lavoro.

Martedì 25 marzo dalle 9.15 alle 19 in Piazzale Rangoni “Salute in Comune”, campagna di prevenzione precoce di sanità solidale gratuita. riservata ai cittadini residenti a Spilamberto. visite ed esami diagnostici effettuati da uno staff medico di specialisti in una clinica mobile di ultima generazione. A cura di Comitato Progetti Sociali, ente del terzo settore attivo per la tutela dei cittadini con il patrocinio del Comune di Spilamberto.

Sabato 29 marzo alle 20.30 nell’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli “Fiori di senno”, storie di donne e follia a cura di Collettivo Artificio.

Inoltre nel mese di marzo si terranno letture a tema durante le lezioni di italiano per donne straniere del corso promosso dall’Amministrazione in collaborazione con Overseas e all’Università per la Libera età Natalia Ginzburg.

“Il cartellone di iniziative in programma per celebrare l’8 MARZO, giornata internazionale della donna – spiega l’Assessora Carlotta Acerbi – è promosso dall’Assessorato comunale alle Pari Opportunità insieme a gruppi, collettivi e associazioni del territorio, impegnati su vari fronti al fianco delle donne. Insieme per i diritti delle donne, nel ricordo e nelle parole e nelle azioni delle donne che hanno combattuto per i progressi conquistati da e per le donne, in ambito sociale, economico, politico e culturale, insieme nella lotta di ogni giorno per garantire quanto raggiunto finora. Un programma ricco e variegato che si estende da mercoledì 5 a sabato 29 marzo, in cui ogni iniziativa sarà un’occasione per riflettere e per rafforzare l’impegno comune a promuovere il pieno riconoscimento del ruolo della donna nella vita sociale e civile, contro ogni forma di discriminazione di genere”.