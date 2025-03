Soliera, lavori di Aimag sulla strada provinciale 12

Giovedì 7 marzo chiude un tratto di strada provinciale 12 in Comune di Soliera per consentire l’esecuzione di lavori di tombamento di un fosso consortile da parte di Aimag. La chiusura è necessaria per garantire l’incolumità pubblica e durante le operazioni di realizzazione dell’opera, che sarà curata dalla ditta Acr di Reggiani Albertino spa di Mirandola.

Per assicurare la percorribilità del tratto saranno individuati percorsi alternativi opportunamente segnalati in loco.

Successivamente, da venerdì 8 marzo a venerdì 28 marzo, il transito sarà riaperto a senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 8.30 alle ore 17.30, per consentire lo svolgimento e la conclusione dei lavori.