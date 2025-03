Oltre 2.000 persone al Montalcini per “Io Canto, Io Suono”

Sono stati oltre 2.000 gli accessi complessivi all’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola, in occasione della maratona musicale “Io Canto, Io Suono”, organizzata dalla Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” e tenutasi Domenica 2 Marzo. Una “Festa della Musica”, contraddistinta da quasi dodici ore di concerti – sotto agli occhi della Direttrice di della Scuola di Musica “Andreoli” Silvia Biasini – nelle quali hanno avuto l’occasione di esibirsi 18 gruppi tra cori, ensamble e bande.

Una giornata intensa e ricca di emozioni ha caratterizzato l’evento tenutosi presso l’Auditorium Montalcini, dove il susseguirsi delle esibizioni ha dato vita a un’atmosfera coinvolgente e carica di significato. Un appuntamento che ha saputo coniugare arte e solidarietà, confermandosi un momento di grande partecipazione e condivisione.

Nel corso della giornata, alla presenza del Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, del Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN), Poletti, del Presidente del Rotary Club Mirandola e già Direttore della Scuola di Musica, Mirco Besutti, della referente dei Lions Mirandola, Sonia Menghini, e del Presidente di AMO Nove Comuni Area Nord Valter Merighi, è stato annunciato l’avvicinamento decisivo alla quota necessaria per l’iniziativa “Insieme x la Salute”. Con un ultimo sforzo, sarà possibile dotare l’Ospedale di Mirandola di un moderno robot chirurgico, strumento all’avanguardia che rappresenterà un significativo potenziamento dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza. L’iniziativa testimonia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, dimostrando come l’unione di intenti possa tradursi in risultati concreti a beneficio della collettività.

“Vedere all’opera tutti questi giovani musicisti e sentire il calore e l’affetto di un pubblico composto da amici, genitori, nonni e appassionati di musica, è stato motivo di grande emozione e orgoglio – commenta il Sindaco Letizia Budri – Siamo stati testimoni di un pomeriggio di condivisione, arricchito dal talento di centinaia di giovani musicisti che la nostra Scuola di Musica sta accompagnando nel percorso della vita. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle giovani generazioni e giornate come questa certificano come sia doveroso riporre tanta fiducia in chi ci succederà. “Io Canto, Io Suono” è stata l’occasione perfetta per comunicare, dal palco delle “Montacini”, assieme agli amici di AMO, Rotary e Lions, l’avvicinamento decisivo all’obiettivo di raccolta fondi “Insieme x la Salute”. Grazie alla generosità dei nostri concittadini, sarà dunque possibile dotare l’Ospedale “Santa Maria Bianca” di un moderno robot chirurgico. Una soddisfazione nella soddisfazione a riprova di come, quando il progetto sia lodevole e incentrato sul bene della nostra comunità, Mirandola risponda sempre.

“Condividere un percorso formativo in un’unica giornata dedicata alla musica rappresenta il più grande risultato raggiunto dall’iniziativa “Io Canto, Io Suono” – dichiara la direttrice della Scuola di Musica Silvia Biasini – È stata un’emozione grande per tutti prender parte ad un’iniziativa così articolata ma per la bravura degli organizzatori, ben riuscita: dieci ore di Musica in un Auditorium gremito e partecipe, rappresentano uno stimolo per tutti i musicisti della nostra Scuola. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata che ha riportato al centro della nostra quotidianità la Musica, capace di includere e di renderci più consapevoli delle nostre potenzialità. Ci tengo a ringraziare le famiglie, che da sempre danno fiducia scegliendo la nostra scuola come punto di riferimento nell’educazione musicale dei propri figli”.