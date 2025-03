Nominati i presidenti e vicepresidenti degli 8 Consigli di Frazione del Comune di Casalgrande

Dopo il Consiglio comunale tenutosi l’11 febbraio in cui sono stati acquisiti e certificati i risultati delle elezioni dei Consigli di Frazione e la loro relativa composizione, sabato 1 marzo si sono concluse le prime assemblee degli eletti che hanno determinato i rispettivi Presidenti e Vicepresidenti, con voto a scrutinio segreto.

I NUOVI PRESIDENTI

Questi, nel dettaglio, i nomi dei nuovi Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli delle 8 frazioni che compongono il territorio del Comune di Casalgrande.

Boglioni/Casalgrande : Presidente Mauro Scalabrini – Vice Presidente Marco Giorgetti.

: Presidente – Vice Presidente Casalgrande Alto : Presidente Monica Zanni – Vicepresidente Andrea Tirelli

: Presidente – Vicepresidente Dinazzano: Presidente Gian Carlo Nicoli – Vicepresidente Giampaolo Burrafato

Presidente – Vicepresidente Salvaterra: Presidente Luca Ferrari, Vicepresidente Fabio Mammi

Presidente Vicepresidente San Donnino: Presidente Barbara Bizzari, Vicepresidente Nicola Papa

Presidente Vicepresidente Sant’Antonino: Presidente Alberto Giovanelli, Vicepresidente Magda Lugari

Presidente Vicepresidente Veggia: Presidente Gian Paolo Gottardi, Vicepresidente Lorena Taglini

Presidente Vicepresidente Villalunga: Presidente Annamaria Togni, Vicepresidente Alessandro Barozzi

HANNO DETTO

“Da novembre a gennaio, al fine di incentivare la partecipazione alle elezioni, sensibilizzare i cittadini a dare la propria disponibilità a candidarsi ai consigli, raccogliere la disponibilità per attivarsi come volontari nella gestione dei seggi abbiamo svolto oltre 20 incontri – ricordano l’Assessore ai Consigli di Frazione, Marco Cassinadri e il Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Ferrari -. Oggi, siamo convinti che questa attività abbia premiato tutta la nostra comunità”

“Vogliamo ringraziare tutti per la disponibilità, ma ricordare altresì che la democrazia non si misura unicamente dalla partecipazione numerica dei cittadini – aggiungono Cassinadri e Ferrari -. Se così fosse, il livello di questa, anche in passaggi elettorali importanti, recenti e meno recenti, dovrebbe generare riflessioni di un certo tipo. A noi, invece, piace sottolineare il fatto che i Consigli di frazione siano una vera e propria palestra di democrazia. Così come lo sarà anche il futuro Consiglio comunale dei Ragazzi”

“Abbiamo ricordato anche durante queste ultime assemblee che l’Amministrazione sarà sempre più al fianco dei Consigli e dei Consiglieri di frazione dando loro tutto il supporto logistico e di condivisione di cui necessitino – concludono – Quello che chiediamo e chiederemo è una partecipazione attiva alla crescita della nostra comunità con suggerimenti, idee, proposte ed iniziative”.