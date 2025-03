La Nuova sede del Centro per l’impiego di Sassuolo

La vecchia sede della Polizia Municipale di Sassuolo, in via Decorati al Valor Militare 60, presso il Direzionale I Quadrati, si trasforma nella nuova sede del Centro per l’impiego di Sassuolo.

I lavori di ristrutturazione, iniziati lo scorso 3 febbraio, hanno un importo complessivo di €785.961,03 finanziati al 90% dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, con un importo pari ad € 707.364,93, ed il restante 10% dal Comune di Sassuolo per un importo pari ad € 78.596,1.

Il termine dei lavori è previsto per la fine del mese di Giugno.

Si tratta di una struttura che conterà su 549,9 metri quadrati calpestabili in cui verranno realizzate 18 postazioni fisse più due sale riunioni/corsi e gli spazi accessori: sala d’attesa, archivio, servizi.

“Ogni nuovo sportello che stiamo aprendo in Emilia-Romagna è un tassello per migliorare – afferma l’Assessore alle Politiche Abitative, Lavoro, Politiche Giovanili della Regione Emilia Romagna Giovanni Paglia – e consolidare la gestione e lo sviluppo dei servizi dei Centri per l’impiego. Per mettere al centro delle prossime sfide del mercato le cittadine e i cittadini e un lavoro sostenibile e di qualità, stiamo investendo in nuovi spazi, ma soprattutto sulle competenze del personale sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione professionale dei nostri operatori. Il pubblico può e deve rafforzare il proprio ruolo nel contesto del mercato del lavoro e questo è il nostro contributo”.

“Accompagnare i giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – o aiutare il reinserimento di chi, suo malgrado, ne è stato temporaneamente estromesso è uno dei compiti principali di ogni ente pubblico affinché nessuno sia lasciato indietro. Il Centro per l’impiego di Sassuolo ha sempre rappresentato un punto di riferimento in tema del lavoro, tanto da passare in pochi anni dai 7 operatori presenti nel 2018 ai 16 attivi a fine 2024: uno spazio adeguato, funzionale ed accogliente per chi opera e chi si reca al centro per l’impiego, quindi, è più che mai necessario e ringrazio l’Assessorato al Lavoro della Regione Emilia – Romagna e l’Agenzia per aver contribuito in maniera determinante ad incrementare, anche su questo versante, la rete dei servizi che offriamo in città”.