Alcune chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 marzo, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 5 Quartiere Lame; in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 4 via del Triumvirato.

Dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 marzo, saranno chiusi, in modalità alternata, i rami esterni di uscita dello svincolo 1 Nuova Bazzanese, che immettono sulla Nuova Bazzanese, verso Vignola e Bologna Centro. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.