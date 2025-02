Sempre più servizi offerti dalla sezione modenese di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

In costante aumento i servizi offerti dalla sezione modenese di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) a cui a livello provinciale si rivolgono 900 persone di cui 636 con la patologia e 264 familiari, facendo di questa realtà un punto di riferimento indispensabile per il territorio. Nell’ultimo anno, tra i vari servizi erogati, si richiamano il supporto alla mobilità per commissioni, disbrigo pratiche e ritiro farmaci, motivi sanitari, attività ricreative, lavoro, svago (200 prestazioni per un totale di oltre 11mila chilometri percorsi con i tre mezzi messi a disposizione dei 250 soci di Aism con mobilità ridotta); supporto psicologico individuale e di gruppo (113 prestazioni per un totale di 470 ore); attività ricreative e di socializzazione (35); consulenza sociale e legale a 150 persone sia in presenza che al telefono; 9 corsi di formazione e divulgazione ai quali hanno partecipato 180 persone; attività fisica adattata e attività sportiva (oltre 250 prestazioni).



«Di recente, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, stiamo per avviare un’indagine che raccolga da tutte le persone con la patologia della provincia di Modena i bisogni e le esigenze in tema di socializzazione e inclusione, partecipazione e gestione del tempo libero con particolare riferimento agli spazi e all’organizzazione delle attività della nostra sezione, al fine di migliorare la qualità della vita e l’integrazione sociale delle persone con Sclerosi Multipla del territorio modenese – spiega Gabriela Guidetti, presidente Aism Modena – Oltre agli aspetti pratici legati alla sfera sanitaria, lavorativa, previdenziale, sportiva, burocratica, psicologica e del tempo libero delle persone con la patologia, ci occupiamo anche di fare cultura e informazione alla cittadinanza: ad esempio – prosegue Guidetti – è in corso di verifica la possibilità di pubblicare un volume a fumetti che racconti una decina di storie di giovani con la Sclerosi Multipla. Il progetto nasce dall’idea di un giovane sceneggiatore di fumetti, fratello di una nostra socia. Ora siamo nella fase di contatti con editori attivi nel mondo del fumetto italiano e in caso di interesse, per la realizzazione del volume verrà coinvolta anche l’Aism nazionale».

Non mancano proposte di turismo accessibile, laboratori creativi, mostre fotografiche a tema, spettacoli teatrali, pranzi sociali di raccolta fondi e la partecipazione a tutte le manifestazioni nazionali di Aism. «Abbiamo da qualche mese anche aperto “Il PortaGioie”, il charity shop di Aism Modena – conclude Guidetti – Un luogo di incontro e condivisione dove la solidarietà diventa un valore tangibile. Hanno fornito la loro disponibilità 25 socie per tenere aperto il negozio inizialmente il sabato e la domenica e, successivamente, anche il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, in via Tre Re 64 in centro a Modena».