Queen Celebration in Concert con André Abreu al Celebrazioni di Bologna

Fa rivivere la storia musicale di Freddie Mercury e della sua celeberrima band Queen Celebration in Concert, lo spettacolo dei record in Sud America, che torna in Italia dopo il successo dello scorso anno e che per la prima volta arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna lunedì 3 marzo alle ore 21.00.

Il pubblico avrà la possibilità di assistere non a un semplice concerto o tributo, ma a una vera e propria immersione musicale nel lavoro dei Queen: una combinazione dei più grandi successi del gruppo britannico – Love of my Life, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love, tra gli altri – con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi. Lo show presenta infatti anche momenti di tour ed esibizioni memorabili, come l’evento live della band allo stadio di Wembley nel 1986.

Costumi impeccabili, accurati dettagli scenici e un mix di rock e sonorità classiche sono le peculiarità di Queen Celebration in Concert. Sul palcoscenico è protagonista André Abreu, cantante, polistrumentista, compositore e produttore musicale brasiliano, che – incredibilmente simile a Mercury, non solo per la sua somiglianza fisica ma anche per le sue qualità vocali – darà vita all’immortale frontman del gruppo inglese offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica per tutti gli appassionati della band.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni Via Saragozza 234, Bologna Tel: 051.4399123 E-mail: info@teatrocelebrazioni.it