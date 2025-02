Presentato a Roma il Giro-E: l’8^ tappa, il 21 maggio, sarà Sassuolo – Castelnuovo né Monti

Il prossimo 21 maggio Sassuolo sarà città di partenza di una tappa del “Giro – E” di 78,3 km e con un dislivello di 1700 metri, con arrivo a Castelnuovo né Monti : una vera e propria e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia che, come noto, il giorno dopo passerà proprio lungo le strade sassolesi per la tappa che partendo da Modena si concluderà a Viadana.

Organizzato da RCS Sport, il Giro – E, presentato questa mattina in conferenza stampa a Roma, è inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019.

Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore.

“Un vero e proprio evento – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – organizzato e studiato attraverso una sinergia che ha convolto gli assessorati allo sport ed al turismo per organizzare un appuntamento che non sarà solamente fine a se stesso ma che vuole essere da volano per quella cultura della mobilità sostenibile, dell’attenzione e il rispetto per l’ambiente che ci circonda che la nostra Amministrazione sta portando avanti sin dai primi giorni del suo insediamento. Per questo motivo non si tratterà solamente di un evento della durata di un giorno, bensì di un percorso sul territorio che inizierà in precedenza coinvolgendo le scuole e la comunità in laboratori, incontri, attività di carattere culturale, sportivo e ambientale e che vedrà il suo culmine proprio il 21 Maggio, nel cuore della nostra città, all’interno del Green Fun Village”.

Il Green Fun Village, che sarà allestito in piazza Martiri Partigiani, è un’area espositiva presente in tutte le città di partenza del Giro-E, che vuole sensibilizzare territorialmente l’opinione pubblica sull’importanza della mobilità sostenibile nell’economia del paese. Al suo interno si potranno trovare giochi, attività di education e stand espositivi, gadget sulla sostenibilità; esibizioni di associazioni locali culturali, sportive e dello spettacolo, talk con atleti e ospiti di tappa, possibilità di ristorarsi con le eccellenze enogastronomiche del territorio presso il Chiosco Green, isole ecologiche di Ride Green per una raccolta differenziata consapevole.

Il “Giro – E” partirà da piazza Garibaldi nella tarda mattinata di mercoledì 21 maggio per poi terminare a Castelnuovo né Monti, sede di arrivo, nella stessa giornata, dell’undicesima tappa del Giro d’Italia. La tappa partirà da piazza Garibaldi per poi attraversare alcuni degli scenari più belli del nostro territorio quali il Parco Ducale, Salvarola, il centro di San Michele per poi entrare in territorio reggiano lungo la traversa sul Secchia.

“Un appuntamento unico per la città – sottolineano l’Assessore allo Sport Serena Lenzotti e l’Assessore al Turismo Federico Ferrari – che proietta Sassuolo in un importantissimo circuito di livello nazionale ed internazionale, che ci permetterà di far conoscere ad un vasto pubblico le bellezze e le peculiarità artigianali, industriali e culturali della nostra città. Grazie alla Regione Emilia Romagna per il sostegno e grazie a tutti coloro che, fra sponsor, partner, terzo settore, commercianti, associazioni sportive e istituzioni scolastiche, ci aiuteranno a trasformare questa giornata in una festa per l’intera comunità”.