Per manutenzione degli impianti delle gallerie, chiusure temporanee lungo la SS63 “Valico del Cerreto” e “Variante di Bocco”

Per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione periodici degli impianti tecnologici delle gallerie Casina, Bocco e Vaglio sono previste limitazioni temporanee orarie lungo le strade statali 63 “Valico del Cerreto” e 63 var “Variante di Bocco”.

Nel dettaglio, nella giornata di lunedì 3 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 la Variante di Bocco sarà interdetta al transito e i flussi di traffico, in entrambe le direzioni di marcia, saranno deviati sulla viabilità secondaria.

Sempre il 3 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:00 sarà invece chiusa al traffico la SS63 dal km 78,500 al km 80,150 con contestuale chiusura delle rampe di ingresso poste al km 78,600 in direzione Reggio Emilia e al km 80,100 in direzione La Spezia.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casina/Canossa per chi viaggia in direzione La Spezia e mediante lo svincolo di Casina/Migliara per chi invece viaggia in direzione Reggio Emilia.