Mi Metto all’Opera: Fondazione di Modena per la cultura

È di 1.270.000 euro il budget messo a disposizione da Fondazione di Modena con il bando Mi Metto all’Opera, la misura che si propone di sostenere e valorizzare il settore culturale nelle sue diverse forme. Il bando si rivolge agli enti locali e ai soggetti del terzo settore, le domande si possono presentare fino alle ore 13 di lunedì 7 aprile 2025.

Mi Metto all’Opera prevede due avvisi distinti: uno riservato ai progetti presentati dagli enti locali (budget totale di 670mila euro) e l’altro dedicato ai progetti proposti da soggetti del terzo settore che presentino, tra le finalità principali del proprio statuto, la gestione di attività e/o spazi culturali per le arti performative (musica, teatro, danza) o per il cinema (budget totale di 600.000 euro).

Per gli enti del terzo settore il bando mette a disposizione due linee di finanziamento: progetti di piccole dimensioni (con un contributo massimo richiedibile di 20 mila euro) e progetti di medio-grandi dimensioni, per i quali il contributo massimo richiedibile è di 60 mila euro. Gli enti locali potranno invece richiedere un contributo massimo di 80.000 euro.

I progetti dovranno rispondere alle sfide relative all’Area Cultura così come definite nel Documento Strategico di Indirizzo 2024-2027 della Fondazione di Modena: Patrimonio dinamico, che mira a rendere accessibili cultura e conoscenza attraverso progetti che favoriscano l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni nella comunità, nonché a salvaguardare l’identità e il patrimonio culturale immateriale in un’ottica di rivitalizzazione, animazione e attrattività del territorio; Cultura creativa, con l’obiettivo di stimolare la creatività e promuovere le pratiche artistiche e performative, sostenendo la crescita dell’impresa culturale e valorizzando la produzione artistica locale; Cultura e benessere sociale, che punta a favorire la partecipazione attiva della comunità attraverso iniziative culturali pensate per coinvolgere soggetti fragili e svantaggiati, superando le disuguaglianze e valorizzando luoghi di rappresentazione non canonici e periferici.

I progetti dovranno avere un impatto significativo sul territorio, promuovendo la diffusione della cultura e la crescita sociale ed economica. Gli esiti di entrambe gli avvisi saranno resi disponibili entro il mese di maggio 2025.

Sul sito www.fondazionedimodena.it è possibile scaricare il testo integrale del bando e accedere alla procedura di richiesta online. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Fondazione via email all’indirizzo mimettoallopera@fondazionedimodena.it. Nell’oggetto della mail è necessario scrivere “Richiesta informazioni bando Mi metto all’Opera 2025”.