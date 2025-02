Chiusure programmate su Ramo Verde e A14

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire lavori di ammodernamento sottopasso sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 3 marzo alle 6:00 di venerdì 18 aprile, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la rotonda Benedetto Croce e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione San Lazzaro/A14.

*

Sempre sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (stazione di Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 marzo, sarà chiuso il trato compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e l’allacciamento con la T06 Tangenziale di Bologna, verso quest’ultima.

Di conseguenza saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e Modena, i rami di allacciamento che dalla SS9 via Emilia immettono sulla carreggiata sud del Ramo Verde, verso la T06 Tangenziale di Bologna.

Si precisa che lo svincolo di San Giovanni in Persiceto sarà chiuso in entrata, verso la Tangenziale di Bologna, e un uscita, provenendo dalla stazione di Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, e dalla SS9 via Emilia.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi e rientrare sulla T06 Tangenziale di Bologna dallo svincolo 2 Borgo Panigale.

*

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

Per consentire la chiusura completa dell’entrata, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti:

-sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, uscita obbligatoria sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, verso Modena;

-chiusura dei rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, da Modena e da Bologna, immettono all’entrata in A14 della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, Bologna Casalecchio, sulla R14 Raccordo di Casalecchio, o Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.