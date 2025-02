Casalgrande, 8 marzo: serie di iniziative per parlare, discutere e riflettere

Una settimana di appuntamenti e iniziative per parlare, approfondire, discutere e riflettere sul ruolo della donna nella complessità della realtà sociale, economica, lavorativa in questo tempo.

E’ la rassegna ‘Donna, Forza, Libertà’, che l’Amministrazione Comunale di Casalgrande ha allestito in occasione della Festa della Donna e che si dipanerà su quattro eventi racchiusi tra il 7 e il 18 marzo.

Un cartellone vario e di qualità organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità in collaborazione con la Biblioteca Sognalibro.

Il cartellone

Si inizia il 7 di marzo alle 18.30 alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’, con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Il Momento Migliore’, L’esposizione racconterà, attraverso le immagini, vent’anni di esperienza delle sezioni reggiana e modenese dei Medici con l’Africa – Cuamm.

Medici con l’Africa – Cuamm è l’associazione che dal 1950 si batte per la promozione del diritto e tutela alla salute delle popolazioni africane con particolare attenzione alle donne, soprattutto quelle in gravidanza.

La mostra sarà visitabile su prenotazione dall’8 al 14 marzo, il mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Il 9 marzo alle 17.30, si terrà il convegno ‘Donne Infinite. Il coraggio di scegliere’.

L’incontro, vedrà protagoniste quattro donne che racconteranno il loro percorso personale e professionale, costellato da scelte importanti che hanno definito in modo decisivo la loro esistenza.

Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Graziella Tosi, a raccontare la loro esperienza saranno l’insegnante e scrittrice Angela Albano, l’artista del collage e consulente Cristina Faedi, il consulente legale Myriam Ornelli e la direttrice del Bologna Children’s Book Fair Elena Pasoli. Questo evento si inserisce anche all’interno del Festival ‘Un Minuto di Rumore’ allestito dal Teatro ‘Fabrizio de Andrè’, che presenta un ricco calendario di eventi sul tema della parità di genere.

L’11 marzo, alle 20.45 si terrà la presentazione dei libri “Africa. Andata e Ritorno”, in cui 30 volontari di Medici con l’Africa- Cuamm raccontano la loro esperienza nel prestare aiuto e cure alle popolazioni di Paesi come Sudan, Mozambico o Uganda e “Abituati a questo sole”, di Nicola della Selce, giovane medico volontario in Sud Sudan, dove descrive, in un romanzo scritto in prima persona, le sue giornate in una sorta di sospensione del giudizio mista a una dignitosa accettazione della realtà, crudele e ingiusta.

Nell’occasione, verranno recitati alcuni brani di queste opere grazie alla voce narrante di Faustino Stigliani.

L’ultimo importante appuntamento della rassegna è quello del 18 marzo alle 20.30, quando il professore di Unimore, Massimo Neri, e la consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità Claudia Martinelli, approfondiranno i risultati dell’Osservatorio Provinciale sulla discriminazione di genere in ambito lavorativo, recentemente esposto anche in un incontro in Provincia a Reggio Emilia.

Hanno detto

“La rassegna ‘Donna Forza Libertà’, fortemente voluta e curata dall’Amministrazione in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sottolinea il nostro

impegno culturale, sociale e civile per celebrare insieme il valore delle donne e il loro contributo fondamentale per una società più giusta, più inclusiva e più solidale”, dichiara l’Assessore con delega alla Cultura e alle Pari Opportunità, Graziella Tosi – E’ fondamentale che ognuno di noi si impegni per combattere ogni forma di discriminazione e per sostenere il diritto di ogni donna di realizzare se stessa in ogni ambito della vita”.

“L’Amministrazione Comunale è profondamente impegnata nel promuovere in tutte le sue azioni l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e il rispetto per tutte le persone, senza distinzioni – aggiunge il Sindaco Giuseppe Daviddi –

Siamo convinti, in questo senso, che la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, politica ed economica sia una delle chiavi per il progresso di tutta la nostra comunità. Un progresso che non può essere semplicemente confinato in ‘giornate dedicate’, come l’Otto Marzo o la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Il salto di qualità di una società lo si misura dalla cifra dei comportamenti quotidiani delle persone, dal rispetto e considerazione che si hanno nei confronti delle donne, sempre. Ogni giorno”.

“Parità significa uscire anche dall’idea malata di un possesso che porta spesso ad atti sconsiderati e, contestualmente, dall’implementare forme efficaci e durature di contrasto a comportamenti criminogeni ancora, purtroppo, insiti nella nostra società – conclude il Primo Cittadino -. Solo così potremo davvero compiere quello step ulteriore, ormai necessario e non più rimandabile”.

Info

Tutti gli eventi si terranno presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’, in piazza Roberto Ruffilli 2.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per info e prenotazioni della visita alla mostra ‘Il momento migliore’ è a disposizione l’email biblioteca@comune.casalgrande.re.it e/o i numeri 0522.849397 – 339.7755415.