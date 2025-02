‘I cammini dell’Emilia-Romagna. Storie, paesaggi e sapori’: sei documentari condotti dall’autore televisivo bolognese Federico Taddia e dedicati agli antichi itinerari dei pellegrini

Alcuni, come la Via degli Dei, Via Francigena, Via Romea Germanica, sono cammini già molto apprezzati e percorsi da migliaia di turisti da tutto il mondo. Poi ce ne sono altri, come ad esempio la Via Popilia e il Cammino dei 5 Santi di recente mappatura e con altrettanto valore naturalistico-storico e culturale, che si preparano ad essere scoperti a piedi o su due ruote, da soli o in compagnia, all’insegna del turismo lento e sostenibile. Dall’Appennino al Delta del Po sono infatti 37 le vie di pellegrinaggio che ripercorrono le tracce degli antichi viandanti e di un passato che non finisce mai.

E proprio a questi luoghi, con il loro patrimonio naturalistico, storico, enogastronomico e le persone che li abitano, è dedicato ‘I Cammini dell’Emilia-Romagna. Storie, paesaggi e sapori’, un lavoro che conta sei documentari condotti dall’autore televisivo, conduttore radiofonico e divulgatore; Federico Taddia.

I sei documentari – tassello finale di un progetto interterritoriale di valorizzazione e promozione delle aree rurali partito nel 2020 e finanziato con 800mila euro di risorse regionali – sono stati realizzati dall’Agenzia Aicod, in collaborazione con i Gruppi di azione locale (GAL) della Regione Emilia-Romagna. Da oggi sono disponibili integralmente sulla piattaforma regionale ‘Lepida TV’ al link: https://regioneer.it/lepidacammini. Il progetto ‘I cammini dell’Emilia-Romagna’ è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Regione, Michele de Pascale, dall’assessora al Turismo, Roberta Frisoni e dal conduttore, Federico Taddia. Sono intervenuti inoltre l’amministratore con delega alla Cooperazione del GAL DELTA 2000, Marco Conficoni, la regista di Aicod, Linda Vukaj, e il direttore generale di Lepida, Gianluca Mazzini.

Presenti anche i referenti dei GAL partner del progetto: del Ducato, Antico Frignano e Appennino Reggiano, l’Altra Romagna, Appennino Bolognese, Valli Marecchia e Conca.

“Una produzione di livello cinematografico che ha tutte le carte in regola per diventare un importante strumento di promozione turistica- spiegano de Pascale e Frisoni-. Le immagini, la regia, le storie delle persone e dei luoghi raccontanti nei video con passione e grande competenza da Federico Taddia sono un mezzo davvero potente per fare conoscere l’offerta turistica ‘slow e sostenibile’ che, oltre alle mete più convenzionali, la nostra regione offre”.

“E poi c’è un altro valore aggiunto- continuano de Pascale e Frisoni-: i video sono l’espressione concreta di cosa significa la cooperazione tra territori, anche molto diversi tra loro. Una collaborazione che esalta le peculiarità di ciascuno, in un unico disegno di itinerari e percorsi che possono attrarre non solo escursionisti per una giornata, ma turisti che decidono di attraversare borghi, piccoli centri, valli, vallate, colline, montagne fermandosi per più giorni, creando così economia e posti di lavoro. Ringraziamo quindi in particolar modo i GAL partner del progetto, che hanno lavorato in squadra per lungo tempo e in modo proficuo, per consegnarci questi documenti unici che parlano di una terra, l’Emilia-Romagna, da scoprire e riscoprire”.

“Non attraversare un territorio, ma immergersi in un territorio, per essere un po’ meno turisti e un po’ più complici- sottolinea Taddia-. Credo sia questa la forza dei cammini: passo dopo passo si costruisce un senso di appartenenza nei confronti dei paesaggi, delle comunità e delle quotidianità che s’incontrano. Ed è quello che abbiano raccontato – e vissuto – con i nostri video: passione, cura e valorizzazione di itinerari che rappresentano le tante sfumature di una regione che sa fare della lentezza una preziosa risorsa”.

I documentari ‘I cammini dell’Emilia-Romagna’

Sei video documentari, della durata di 15-25 minuti ciascuno, esplorano sotto il profilo storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico e attraverso interviste a guide escursionistiche, volontari e referenti, il mondo dei percorsi di pellegrinaggio nei territori dei GAL dell’Emilia-Romagna: del Ducato, DELTA 2000, Antico Frignano e Appennino Reggiano, l’Altra Romagna, Appennino Bolognese, Valli Marecchia e Conca.

I video saranno promossi e resi disponibili anche sui siti dei GAL aderenti al progetto e dagli enti di promozione turistica dell’Emilia-Romagna.