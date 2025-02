Trasporto pubblico locale e sosta, nuovo incontro con il Patto per il Lavoro metropolitano

Il sindaco Matteo Lepore ha incontrato questa mattina, in collegamento, le rappresentanze imprenditoriali e sindacali del Patto per il Lavoro (erano presenti anche Unioni dei Comuni, Forum del Terzo settore e Legambiente), per dare seguito all’incontro dello scorso 18 febbraio, dove è stata illustrata la manovra tariffaria del trasporto pubblico locale bolognese ed extraurbano.

Alla fine dello scorso incontro, i partecipanti avevano condiviso di lavorare nel concreto attraverso una Cabina di regia tecnica tra Comune di Bologna, Città metropolitana e i soggetti presenti al tavolo, per condividere dati e trovare strumenti. Per dare seguito a questo intendimento oggi il Sindaco ha proposto l’istituzione di tre tavoli tecnici di confronto, che lavoreranno su tematiche differenti con soggetti specifici.

Il primo tavolo è già in essere e vedrà la partecipazione delle associazioni di categoria, per discutere dei temi inerenti le linee di tram e le aree di sosta, dando seguito al percorso già avviato con l’assessora Guidone; il secondo tavolo, con le organizzazioni sindacali, verterà invece sulle agevolazioni tariffarie, anche in relazione alle fasce ISEE; il terzo tavolo, riguarderà le imprese e le associazioni di categoria, i sindacati, gli Uffici del Comune e della Città metropolitana, Srm, Tper e gli enti bilaterali, per condividere i dati inerenti il numero di aziende che già prevedono agevolazioni per il TPL e il numero di lavoratrici e lavoratori coinvolti, al fine di avere un quadro di partenza comune. L’obiettivo è quello di mettere un campo un sistema, modalità di azione e target condivisi al fine di ampliare il bacino di lavoratori e lavoratrici che possono beneficiare delle agevolazioni.

Si è infine deciso di costituire un tavolo permanente di consultazione dedicato alle risorse del Fondo di Riparazione e Adattamento Climatico, che nel Bilancio del Comune parte con una dotazione di 6 milioni di euro da destinare a somme urgenze, protezione civile e rafforzamento del Trasporto Pubblico Locale. Il tavolo si riunirà ogni semestre e per quanto riguarda il TPL avrà il compito di monitorare il funzionamento delle agevolazioni introdotte, il numero di abbonamenti e di condividere iniziative di miglioramento del trasporto pubblico locale, che a differenza di altri territori, non è stato tagliato, ma si intende incrementare su scala urbana e metropolitana.