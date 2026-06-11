Il Mapei Stadium premiato dalla Lega Serie A come miglior terreno di gioco della stagione 2025/2026

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia è stato insignito dalla Lega Serie A Enilive del premio “Most Valuable Field” per la stagione sportiva 2025/2026, riconoscimento assegnato al miglior terreno di gioco del campionato.

Il premio valorizza la qualità del campo sulla base di parametri tecnici, prestazionali ed estetici rilevati nel corso dell’intera stagione, e rappresenta un importante attestato del livello di eccellenza raggiunto dal Mapei Stadium – Città del Tricolore nella gestione e nella manutenzione del terreno di gioco.

La classifica finale è stata determinata dai voti espressi, giornata dopo giornata, dal capitano della squadra ospite, dal direttore di gara, dal regista della produzione televisiva dell’evento e dai tecnici agronomici della Lega Serie A.

Simona Giorgetta, amministratrice unica Mapei Stadium, dichiara: “Questo riconoscimento premia i continui investimenti fatti, negli anni, da Mapei per elevare gli standard qualitativi dell’impianto e il lavoro di tutte le persone coinvolte nella gestione della struttura. Fondamentale è stato l’intervento realizzato nell’estate 2025 che ha visto il rifacimento del terreno di gioco e la posa di un nuovo manto erboso interamente naturale realizzato con la varietà di gramigna NorthBridge, scelta proprio per le sue elevate performance in termini di tolleranza alle basse temperature, elevata densità vegetativa, persistenza del colore verde brillante e ottima resistenza all’usura meccanica”.

L’assegnazione del “Most Valuable Field” rappresenta una conferma della validità del percorso intrapreso dal Mapei Stadium – Città del Tricolore verso standard sempre più elevati di qualità, accoglienza e valorizzazione dell’impianto, con l’obiettivo di garantire a calciatori, staff tecnici, tifosi e addetti ai lavori le migliori condizioni per lo svolgimento delle competizioni sportive.